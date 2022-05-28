【德州槍擊】特朗普駁斥槍管 「無法阻止槍擊案發生」

美國全國步槍協會在德州休斯敦市舉行年度大會，數百名示威者到會場外抗議，部分人高叫反對口號，並舉起3日前德州校園槍擊案中部份遇害者的照片，批評舉行大會可恥及不敬。美國前總統特朗普為大會致辭，將槍擊案歸咎於精神有問題的人，駁斥加強槍械管制的呼聲。

原定出席大會的德州州長阿博特（Greg Abbott）臨時取消行程，改以預錄形式發言，指是避免加深槍擊案遇難者家屬的傷痛。

美國前總統特朗普（Donald Trump）及德州參議員克魯茲（Ted Cruz）均有出席大會，並發表演說。

特朗普抨擊民主黨人再次推動收緊槍械管制，無法阻止未來再出現槍擊案。他表示，極度邪惡、暴力及精神錯亂的人才是罪魁禍首，應該將他們關進精神病院。

罪惡的存在，並非理由要奉公守法的公民交出武器，他們懂得使用武器，可保護很多人。邪惡的出現，正是其中一個最好理由，讓守法公民裝備武器。

特朗普再次建議加強學校保安，每間學校應該只有一個出入口，並且設有金屬探測儀，學校要有警員長期駐守，學生上學更要搜身。

休斯敦距離發生槍擊案的尤瓦爾迪縣（Uvalde）只有400多公里，但該市市長指沒權強制要求相關活動停止舉行。

全國步槍協會是美國最有影響力的政治組織，一直以大量政治捐款，並且是共和黨的重要金主，影響政客對槍械政策取態。

責任編輯：嚴智勇