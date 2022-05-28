  • 30°C
香港時間 : 2022528日 (六) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【德州槍擊】特朗普駁斥槍管 「無法阻止槍擊案發生」

環球社會熱點 14:28 2022/05/28

分享：

分享：

美國全國步槍協會在德州休斯敦市舉行年度大會，數百名示威者到會場外抗議，部分人高叫反對口號，並舉起3日前德州校園槍擊案中部份遇害者的照片，批評舉行大會可恥及不敬。美國前總統特朗普為大會致辭，將槍擊案歸咎於精神有問題的人，駁斥加強槍械管制的呼聲。

原定出席大會的德州州長阿博特（Greg Abbott）臨時取消行程，改以預錄形式發言，指是避免加深槍擊案遇難者家屬的傷痛。

美國前總統特朗普（Donald Trump）及德州參議員克魯茲（Ted Cruz）均有出席大會，並發表演說。

特朗普抨擊民主黨人再次推動收緊槍械管制，無法阻止未來再出現槍擊案。他表示，極度邪惡、暴力及精神錯亂的人才是罪魁禍首，應該將他們關進精神病院。

罪惡的存在，並非理由要奉公守法的公民交出武器，他們懂得使用武器，可保護很多人。邪惡的出現，正是其中一個最好理由，讓守法公民裝備武器。

特朗普再次建議加強學校保安，每間學校應該只有一個出入口，並且設有金屬探測儀，學校要有警員長期駐守，學生上學更要搜身。

休斯敦距離發生槍擊案的尤瓦爾迪縣（Uvalde）只有400多公里，但該市市長指沒權強制要求相關活動停止舉行。

全國步槍協會是美國最有影響力的政治組織，一直以大量政治捐款，並且是共和黨的重要金主，影響政客對槍械政策取態。

責任編輯：嚴智勇

開啟hket App，閱讀全文
社會矛盾 請願示威 遊行集會 精神病 特朗普 槍擊 德克薩斯 學校 美國

下一篇文章

【德州槍擊】警方判斷錯誤 未有即時破門而入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間10:00）
【烏克蘭戰爭】俄稱佔領烏東戰略要地 澤連斯基批俄用種族滅絕政策（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱佔領烏東戰略要地 澤連斯基批俄用種族滅絕政策（不斷更新）
【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款