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【帶你睇盤】天水圍居屋王屏欣苑　中層兩房連雅緻裝修　居二價580萬

股樓投資 15:22 2022/05/28

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天水圍受惠北部都會區發展，帶動區內樓價上升，以入伙不久的屏欣苑為例，雖然為居屋，但勝在入伙僅3年多，而且鄰近天水圍港鐵站，所以曾誕綠表居屋王。今次祥益地產介紹的單位為屏欣苑B座中層20室，實用面積447平方呎，兩房間隔，現叫價580萬元（居二市場價）。

單位相片

    點擊圖片放大
    +8
    +7
放盤單位 天水圍屏欣苑B座中層20室（物業編號：AN229106） 
實用面積 447平方呎
間隔 兩房
叫價 580萬元（居二市場價）
賣點 鄰近鐡路、交通方便、有裝即住、樓齡新

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3lPLdIr

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

居屋 屏欣苑 天水圍 祥益地產

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【帶你睇盤】鄰近葵芳站　收租自住皆宜　高層兩房首期58萬

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