【帶你睇盤】天水圍居屋王屏欣苑　中層兩房連雅緻裝修　居二價580萬

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【帶你睇盤】鄰近葵芳站 收租自住皆宜 高層兩房首期58萬
天水圍受惠北部都會區發展，帶動區內樓價上升，以入伙不久的屏欣苑為例，雖然為居屋，但勝在入伙僅3年多，而且鄰近天水圍港鐵站，所以曾誕綠表居屋王。今次祥益地產介紹的單位為屏欣苑B座中層20室，實用面積447平方呎，兩房間隔，現叫價580萬元（居二市場價）。
單位相片
|放盤單位
|天水圍屏欣苑B座中層20室（物業編號：AN229106）
|實用面積
|447平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|580萬元（居二市場價）
|賣點
|鄰近鐡路、交通方便、有裝即住、樓齡新
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢