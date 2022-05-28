【帶你睇盤】天水圍居屋王屏欣苑　中層兩房連雅緻裝修　居二價580萬

天水圍受惠北部都會區發展，帶動區內樓價上升，以入伙不久的屏欣苑為例，雖然為居屋，但勝在入伙僅3年多，而且鄰近天水圍港鐵站，所以曾誕綠表居屋王。今次祥益地產介紹的單位為屏欣苑B座中層20室，實用面積447平方呎，兩房間隔，現叫價580萬元（居二市場價）。

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放盤單位 天水圍屏欣苑B座中層20室（物業編號：AN229106） 實用面積 447平方呎 間隔 兩房 叫價 580萬元（居二市場價） 賣點 鄰近鐡路、交通方便、有裝即住、樓齡新

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