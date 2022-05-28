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綠表客打定輸數　覺得抽中新居屋機會渺茫　617萬轉購嘉峰臺

股樓投資 13:53 2022/05/28

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多個新盤登場，帶旺樓市氣氛，不少買家加快入市。富誠地產曾遠東表示，牛池灣居屋嘉峰臺2座高層H室，實用面積592平方呎，三房間隔，座向西北，望開揚市景，有企埋裝修，今年4月放盤，原叫價648萬元（未補價），終減價31萬元，新近以617萬元（未補價）易手，實用呎價約10,422元。

曾遠東透露，新買家為綠表客，因感抽新居屋機會渺茫，為免向隅重投居二市場時樓價再次攀升，所以轉投二手市場置業。

資料顯示，原業主於2007年5月以176萬元購入上址，持貨約15年，現帳面獲利441萬元，物業期間升值約2.5倍。

【有相睇】盈翠半島「樓王」單位低市價沽　放盤逾一年劈價130萬　換樓客開心執平貨【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

嘉峰臺 居屋 牛池灣 中原地產 二手市場

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