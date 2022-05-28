買家即睇即落票　以誠意打動業主減價　新寶城兩房減價21萬沽

樓市復甦，普遍業主收窄議價空間，但新近買家憑一個舉動，成功以誠意打動業主減價。利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳新寶城5座低層B室，實用面積377平方呎，兩房間隔，外望開揚內園景，原開價698萬元，新近以677萬元易手，實用呎價約17,958元。

蔡庭勇透露，買家首選鄰近地鐵站，而且區內有大型商場的屋苑，見單位附設裝修，只睇一次樓，便立刻落票還價，以誠意打動業主。

資料顯示，原業主於2017年以575萬元購入上址，持貨5年，現帳面獲利約102萬元，物業期內升值17.7%。代理續指，屋苑現時有80個二手放盤，入場費690萬元起。

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