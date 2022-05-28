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【德州槍擊】警方判斷錯誤 未有即時破門而入

環球社會熱點 12:57 2022/05/28

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美國德州校園槍擊案造成21名師生死亡，德州安全部門官員公布警方行動細節，指現場指揮官作出錯誤決定，以為班房內的學童沒有危險，因而沒有破門入內，即使班房內的師生曾數次致電報警求救，但19名警員仍在走廊等了約45分鐘。根據其中一次來電，學生指當時班房內仍有8至9人生還。

對於拉莫斯如何闖入學校，安全部門總監Steven McCraw表示，當拉莫師撞車後，有教師開門外出視察情況，伏在一角的拉莫斯之後乘教師回校時闖入。另外，駐校保安當時不在校園，直至警方接報後，他才趕回校園。

McCraw續稱，拉莫斯進入學校後，首4分鐘已發射逾百發子彈，為發射最頻密的時間，亦導致指揮官誤判，以為拉莫斯已是被包圍的疑犯，不會再造成重大威脅，故在部分警員負傷下，未有即時下令破門入班房，而是等待增援。

McCraw以悲慘來形容警方的錯誤決定，表示如果對事件有幫助，他會道歉。

接近1小時後，邊境巡邏隊的戰術小組成員找到鎖匙開門，擊斃在班房內的18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）。警方統計，槍手共發射142發子彈，另於現場檢獲一支AR-15自動步槍及60個彈匣。

McCraw並無公布指揮官名字，僅稱他為尤瓦爾迪縣（Uvalde）學校警區的首席警長。根據網頁資料，該警區首席警長為Pete Arredondo，該警區至今未有回應傳媒提問。

至於兩日前曾稱警方應變迅速，德州州長阿博特（Greg Abbott）周五（27日）表示被警方誤導（mislead），當日言論全部來自警方匯報，執法單位將作檢視。

此外，全國步槍協會在德州休斯敦市舉行大會，數百名示威者到會場外抗議，部分人高叫反對口號，並舉起槍擊案中部份遇害者的照片。

原定出席大會的阿博特臨時取消行程，但前總統特朗普（Donald Trump）及德州參議員克魯茲（Ted Cruz）均有出席大會。

責任編輯：嚴智勇

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罪案 社會矛盾 請願示威 槍擊 德克薩斯 學校 美國

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