【美國通脹】 美4月核心PCE物價指數符預期 高盛料通脹見頂回落 對美股正面

美國商務部公布，美國4月個人消費支出（PCE）物價指數按月上升0.2%，按年漲6.3%，略高過預期的6.2%；撇除能源及食品的核心PCE物價指數按月上升0.3%，按年升4.9%，符合預期。

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4月通脹步伐略有放緩，主要由於天然氣價格下跌，而其他因素亦表明通脹有望正在降溫。據外媒報道，高盛表示，參考PCE數據顯示，美國通脹已至少開始從40年高點回落，有見頂跡象，根據過往表現分析，美國股市可望受惠於數據而造好。

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高盛指出，在1951年以來的13次通脹中，股市在通脹見頂12個月後有9次錄得上漲，上漲機率接近70%。當中最大漲幅，是自1980年3月水平上漲33.2%，當時通脹一度飆升至14.59%；最糟糕的是，2001年1月的科網股泡沫爆破，較峰值下跌17.3%。

不過，該行亦指，現時仍需要更多經濟數據，以確定通脹回落的揣測。

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記者：郭秀慧