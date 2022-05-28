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【加息周期】美加息步伐提速 前財長薩默斯：聯儲局終於採取適當政策

股樓投資 16:15 2022/05/28

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美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）認為，聯儲局最新的貨幣政策取態合適，並表示強烈支持，期望當局落實根據新政策行事。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

薩默斯近年多次反對聯儲局就利率的觀點，早前又批評國會預算辦公室（CBO）公布的經濟及財政赤字預測數字，指當中關於通脹的預測不可靠。他周五（27日）接受外電訪問時，直言聯儲局「終於」採取了適當的貨幣政策決定，現在的問題將是堅持到底。他措出，美國金融環境收緊程度可能會影響利率最終需要達到的高度，而目前尚不確定利率應上調至哪個水平才能實現緩和就業市場及經濟。

早前，薩默斯接受媒體訪問時表示，未來兩年美國經濟「硬著陸」的可能性恐將過半，部分原因是聯儲局應對通脹的做法失當。

高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【見下頁

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記者：郭秀慧

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貨幣政策 加息 美國聯儲局

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