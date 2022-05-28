【關稅豁免】 美國再延長豁免中國醫療產品關稅半年 有效期至11月底

基於新冠疫情持續，美國第三度延長對部分中國醫療產品豁免懲罰性關稅的期限。美國貿易代表辦公室（USTR）公布，延長對於中國製醫療用品的進口關稅豁免6個月，直至今年11月底，並視乎情況可能會進一步延長或修改。

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美國前總統特朗普（Donald Trump）對中國貨徵收25%關稅後，因應新冠疫情爆發，於2020年開始，給予多款中國醫療用品豁免支付關稅安排，包括口罩、手術手套、病人服、洗手液、消毒濕紙巾的塑膠容器、血氧機、血壓計等。有關的進口關稅豁免原定於下周二（31日）到期。

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記者：郭秀慧