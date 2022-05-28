【油價升不停】 布油逼近120美元 美銀：若俄羅斯石油出口大減 料布油見150美元

隨著市場預期歐盟有機會禁止俄羅斯石油入口，加上預計美國民眾夏季用油量將保持在過往高峰水平，國際油價持續上升。紐約期油連升3天，收報每桶115.07美元，累升4.8%，並為11個星期以來的收市高位；布蘭特期油則連升7個交易日，逼近120美元水平，收報每桶119.43美元，全周計累升6%。

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美國銀行估計，如果俄羅斯石油出口大幅減少，可能引發一場全面的1980年代石油危機，並將布油價格推高至每桶150美元以上。該行原先估計，布油今年平均值為104.48美元，明年為100美元，惟其後俄烏衝突爆發後，國際油價急升。

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美銀分析師指，在供應問題下，油價今年已錄30美元升幅，導致日均需求減少150萬桶，因此估計今年石油需求不會恢復至疫情前水平。該行假設，俄羅斯的原油產量保持在每日1,000萬桶以上水平，以及產油國保持增產，料明年石油需求或可升至接近疫情前水平。

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記者：郭秀慧