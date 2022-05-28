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【澳門GDP】 澳門首季經濟收縮8.9% 博彩服務下挫25.1%

股樓投資 14:07 2022/05/28

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澳門統計暨普查局資料顯示，今年第一季本地生產總值（GDP）按年實質下跌8.9%，是連續兩季出現負增長，較前一季度擴大4.5個百分點。當局指，經濟下行是由於整體需求轉弱所致。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

服務出口按年下跌4.7%，其中博彩服務出口下跌25.1%，其他旅遊服務出口則上升1.9%；貨物出口按年上升56.8%。受私人消費下跌拖累，內部需求按年跌1.2%；貨物及服務進口分別升29%及2.8%。

【大行報告】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱【見下頁

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當局指出，在經濟前景不明朗以及就業市場疲弱影響下，居民在耐用品及半耐品方面的支出下跌，拖累住戶在本地的最終消費支出按年下跌2.2%；內地疫情反覆，令住戶在外地的最終消費支出下跌10.8%；整體私人消費按年下跌2.7%。至於特區政府在防疫方面的支出減少，因此政府最終消費支出按年下跌2%，其中購入貨物及服務淨值跌6.9%，僱員報酬則升1.3%。

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記者：郭秀慧

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