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【ETF互聯互通】 中港證監會同意將ETF納入互聯互通 料最快兩個月後實施

股樓投資 13:37 2022/05/28

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中國證監會及香港證監會聯合公布，原則同意兩地交易所將符合條件的交易型開放式基金（ETF）納入互聯互通，進一步深化互聯互通機制，促進兩地資本市場共同發展。公告指，預計有關方案需要兩個月左右時間準備，正式實施時間將另行公布。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

納入後，內地和香港投資者可以通過當地證券公司或經紀商，買賣規定範圍內的對方交易所上市的股票和ETF基金份額，主要制度安排參照股票互聯互通。

【大行報告】 小米績後多間大行下調目標價 麥格理「劈價」至8.4元 料未來數季收入疲弱【見下頁

    點擊圖片放大
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公告指出，兩地將基於基金規模、跟蹤指數選股以互聯互通標的股票為主要原則，確定符合條件的內地ETF及香港ETF納入標的範圍，而詳細條件規定將由兩地交易所發布。

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記者：郭秀慧

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港股 ETF 基金 中國證監會 互聯互通

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