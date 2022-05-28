【ETF互聯互通】 中港證監會同意將ETF納入互聯互通 料最快兩個月後實施

中國證監會及香港證監會聯合公布，原則同意兩地交易所將符合條件的交易型開放式基金（ETF）納入互聯互通，進一步深化互聯互通機制，促進兩地資本市場共同發展。公告指，預計有關方案需要兩個月左右時間準備，正式實施時間將另行公布。

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納入後，內地和香港投資者可以通過當地證券公司或經紀商，買賣規定範圍內的對方交易所上市的股票和ETF基金份額，主要制度安排參照股票互聯互通。

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公告指出，兩地將基於基金規模、跟蹤指數選股以互聯互通標的股票為主要原則，確定符合條件的內地ETF及香港ETF納入標的範圍，而詳細條件規定將由兩地交易所發布。

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記者：郭秀慧