▲ 【可持續發展】長建青洲英坭廠將建材「綠化」 曾百中：礦渣磨成綠色水泥替代品

水泥是傳統的高污染高碳排放行業，但長江基建 （01038） 旗下青洲英坭應用嶄新環保科技，生產被認受為綠色產品的粒化高爐礦渣粉（Ground Granulated Blastfurnace Slag，簡稱GGBS），作為水泥代替品，透過在混凝土中添加低碳排放的粒化高爐礦渣粉，將建築原材料「綠化」。

青洲英坭於2020年斥資兩億元，於屯門增建廠房，將煉鋼製造業產生的廢料（礦渣），研磨成粒化高爐礦渣粉，將之用作可持續性的綠色水泥代替品，粒化高爐礦渣粉年產量達35公噸。

鋼廠及水泥廠一定會有碳足迹

長建材料部行政總裁、青洲英坭行政總裁曾百中接受本報專訪時表示，無論是煉廠或生產水泥，都需要經過加熱這個程序，過程中會產出二氧化碳，所以鋼廠及水泥廠一定會有碳足迹，因此若要減少碳排放，需要減低水泥使用量，於是便要使用水泥替代品，其中一樣便是粒化高爐礦渣粉。

曾百中表示，粒化高爐礦渣粉並非新技術，只是2020年前香港未有應用，但隨市場愈益注重綠色建築，相信採用粒化高爐礦渣粉作為建築原材料的公司會愈來愈多。

夏天起樓需要在施工時加冰

「夏天起樓時，混凝土一般很熱，很多時都需要在施工時加冰，為混凝土降溫，建築成本便增加，若使用添加了粒化高爐礦渣粉的混凝土，便可減慢熱力釋放程度，混凝土沒有高溫這個問題，變相減低成本。」

曾百中稱，在混凝土添加粒化高爐礦渣粉不但環保，更可提高產品的長遠強度，並增強抵禦化學侵蝕的耐受性，故工場已預留土地作未來進一步擴建廠房之用。不過，他強調，水泥尚未能百分百被取締，暫時只能在混凝土加入約30%至40%粒化高爐礦渣粉。

「現時公營房屋的混凝土使用100%水泥，希望隨着社會逐步接受粒化高爐礦渣粉，有關比例可以調整。」

曾百中表示，若使用粒化高爐礦渣粉，混凝土公司便需要為粒化高爐礦渣粉建造儲存倉，故若要推動社會使用，必須先解決儲存問題。

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