【業績｜虛幣股】火幣科技半年虧損逾4878萬元　行政開支大增1.7倍致轉蝕

火幣科技（01611）截至今年3月底止6個月（下稱2022期間），錄得虧損4878.7萬元，去年3月底止6個月則錄純利5410.6萬元。

截至今年3月底止6個月，公司收益逾3.5億元，按年多34.4%，毛利率則為28.8%，按年跌22.4百分點。期內行政開支大增1.7倍至逾1.4億元下，致公司錄得按年轉虧，稅前虧損4456.8萬元。公司指，期內行政開支增加，乃由於2022期間高端人才的員工成本增加及開發公司現有及新業務的開支增加所致。

SaaS業務收益跌九成

該公司的技術解決方案業務於2022期間收益達約3870萬元；與提供軟件即服務（「SaaS」）相關業務在期內收益則按年跌90.6%至590萬元，主要由於虛擬資產價格下跌並導致虛擬資產交易量減少；同期，虛擬資產借貸及場外交易業務產生收益7610萬元。

公司又指，香港證監會已就虛擬資產交易平台的監管及發牌實施發牌制度，於2022期間，集團已向證監會提交申請，以獲發牌於香港作為虛擬資產交易平台進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）受規管活動。

相關文章：

【Bitcoin】兩年前料見40萬美元、今看淡跌至8000美元 比特幣機構投資者：加密幣未能成機構可信賴投資