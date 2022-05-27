【恒大危機】恒大逾13億人幣 出售寧波商業項目

仍未復牌的內房中國恒大(03333)繼續出售資產紓緩資金壓力。集團公布，以約13.4億元(人民幣．下同）出售城市之光廣場項目權益予浙江省國資委和浙江建投（深：002761），預期出售收益約1.75億元。

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恒大表示，出售項目地皮位於寧波市東部新城，為商務金融和文體娛樂用地，總用地面積1.46萬平方米，規劃總建築面積16.96萬平方米，規劃建設至42層，項目目前已建設至地上26層。於去年底項目資產淨值約9.7億元。該集團指，交易將盤活資產，扣除抵償工程款約2.94億元後，所得款項將作為一般營運資金，支持寧波地區其他項目續建。

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另有外電引述消息人士指，中國恒大正考慮分期償付境外債權人，並提出可將高達20％的債務轉換成旗下兩間香港上市公司恒大物業（06666）及恒大汽車（00708）的股權，希望擺脫財務困境。

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