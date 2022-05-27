【新股IPO】億咖通科技赴美SPAC合併上市 估值38億美元

消息指，吉利汽車（00175）母企吉利控股有份投資的汽車科技公司億咖通科技，將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Cova Acquisition Corp.合併方式在美國上市，最快於周四（26日）宣布。

【麥當勞姜濤貼紙】麥當勞App姜濤壓軸登場 推最愛巨無霸及限量「世一貼紙」【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9



據了解，合併後公司估值約38億美元，而在這筆交易中，吉利控股、Luminar Technologies Inc.和Lotus Technology將投資4,500萬美元。

吉利亦是億咖通科技的現有投資者。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正