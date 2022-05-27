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【新股IPO】億咖通科技赴美SPAC合併上市 估值38億美元

股樓投資 23:05 2022/05/27

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消息指，吉利汽車（00175）母企吉利控股有份投資的汽車科技公司億咖通科技，將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Cova Acquisition Corp.合併方式在美國上市，最快於周四（26日）宣布。

【麥當勞姜濤貼紙】麥當勞App姜濤壓軸登場   推最愛巨無霸及限量「世一貼紙」【見下頁】

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據了解，合併後公司估值約38億美元，而在這筆交易中，吉利控股、Luminar Technologies Inc.和Lotus Technology將投資4,500萬美元。

吉利亦是億咖通科技的現有投資者。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

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記者：張以正

 

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特殊目的收購公司（SPAC） IPO 港股

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