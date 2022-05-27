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【有盈退休】曾智華：應狠一點將虛幣封殺

名人薈萃 00:11 2022/05/27

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出席所有退休投資分享會，小弟只有三個目標：一、協助退休人士，千萬別中「投資陷阱」，被人騙身家；二、糾正年長散戶的錯誤觀念；三、若能幫他們在不蝕本大前提下，找出穩健安寧的低風險投資。別以為退休者行了幾十年人生路，應該甚麼都見過，甚麼蠱惑招都聽過。原來是錯的！

金融界內盜匪如毛


絕大部分年長散戶，仍然非常Naive（天真），誤信投資等於賺錢。終搞到投資路上血跡斑斑，仍不知投資多數等於蝕錢。另外，別以為投資界內，大部分都是正常的專業好人。哈哈！其實，金融界內，盜匪如毛， 十之七八只盤算怎樣鑽營空子賺取客戶（散戶）的金錢，而絕非替客戶（散戶）賺錢！此乃金錢圈的「自然生態」！你不知道，是你太天真！

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死


小弟N次，再三叮囑退休者，凡見到不懂的「新金融產品」，一定要「彈開」，別試！新的東西是留給輸了能可再爬起身的「新仔」嘗試。他們有無限青春，可以日日交學費！例如，你一聽見「虛擬」兩個字，就避之則吉可也！因虛擬即不實在！想知當中有多少陷阱？趕快看串流平台上的真人真事紀錄片《Don't Trust Me》，起碼減少一半中招的機會！


虛擬貨幣十賭九騙
最初，筆者就不停指出，虛擬貨幣是個「魚蝦蟹局」，當中有極大作弊空間給騙徒上下其手。奇就奇在仍有大量「叻仔叻女」如痴如醉，趨之若騖。或許，心態是希望在最多「水魚」出現前，自己先賺。


三幾個回錢，然後交出火棒再跳車。有人認為，自由社會，正常。


但監管者呢？為何不出來監管？終於，歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）發聲了，她說：「虛擬貨幣並無任何基礎，一文不值，應被監管，防止人們將畢生積蓄用來投機！」不但拉加德看穿，其實，全球不少財金官員也早已看穿虛擬貨幣，故拒絕將其「合法化」、「正統化」。那麼，為何不多行一步，直接「掃場」呢？

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍

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