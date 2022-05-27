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【互聯互通】港交所發布ETF通南北向交易資格準則　南向ETF產品不得為合成ETF、槓桿及反向產品

股市 22:48 2022/05/27

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【互聯互通】港交所發布ETF通南北向交易資格準則　南向ETF產品不得為合成ETF、槓桿及反向產品

交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通終於有進展，港交所 （00388） 發布ETF納入「滬港通」及「深港通」北向及南向交易的資格準則，為ETF通做好準備。有業界人士表示，將ETF納入互聯互通的方向當然是好，而將ETF資產規模設限，相信與保障投資者有關，但實際上ETF資產規模與二手市場成交是否活躍無關，現時香港ETF很多元化，相信可進一步推動香港ETF市場發展。

中港證監原則同意將ETF納入互聯互通、約需2個月準備【下一頁】

聯交所上市ETF的若要成為南向交易合資格證券，必須以港元計價，且最近6個月日均資產規模不低於17億元；須已上市不少於6個月；跟蹤的標的指數發布時間滿1年；不得為合成ETF或槓桿及反向產品。

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北向交易ETF方面，有關ETF必須以人民幣計價，且最近6個月日均資產規模不低於15億元人民幣；須已上市不少於6個月；跟蹤的標的指數發布時間滿1年；跟蹤的標的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於90%，且「滬股通」股票和「深股通」股票權重佔比不低於80%。

相關文章：【互聯互通】歐達禮：參與ETF通產品無需經兩地監管機構預先批准　惟要符合一定流通性要求

相關文章：【互聯互通】許正宇：短期內港交所將會爭取擴大互聯互通計劃　推動ETF納入互聯互通標的、「港股通」股票以人民幣計價

相關文章：【互聯互通】南向港股通據報下半年引入人民幣計價　上海疫情或礙準備工作

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 深股通 滬股通 ETF ETF產品 合成ETF 深港通 香港

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