【澳門經濟】澳門首季經濟收縮8.9%　博彩服務出口瀉25.1%

澳門統計暨普查局資料顯示，今年第1季本地生產總值按年實質跌8.9%，是連續兩季出現負增長，較前一季度擴大4.5個百分點。

統計暨普查局指，今年第1季經濟下行是由於整體需求轉弱所致。服務出口按年下跌4.7%，其中博彩服務出口跌25.1%，其他旅遊服務出口則升1.9%；貨物出口按年升56.8%。受私人消費下跌拖累，內部需求按年跌1.2%；貨物及服務進口分別升29%及2.8%。

私人消費按年跌2.7% 防疫支出減致政府消費支出跌2%

統計暨普查局指，經濟前景不明朗以及就業市場疲弱，居民在耐用品及半耐品方面的支出下跌，拖累住戶在本地的最終消費支出按年跌2.2%；內地疫情反覆，令住戶在外地的最終消費支出跌10.8%；整體私人消費按年跌2.7%。

澳門政府在防疫方面的支出減少，使政府最終消費支出按年跌2%，其中購入貨物及服務淨值跌6.9%，僱員報酬則升1.3%。

入境旅客人次按年升8%

第1季入境旅客人次按年升8%，但由於當中的留宿旅客人次下跌，其他旅遊服務出口僅升1.9%，博彩服務出口仍跌25.1%，整體服務出口跌4.7%；服務進口則升2.8%。

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