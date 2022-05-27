澳博發債籌19億元 向母公司收購海立方

博彩股澳博(00880)宣布，與主要股東澳娛訂立轉讓協議，包括澳娛向澳門政府提供承諾書，將澳門物業海立方博彩區歸屬予澳門政府，以及該集團以代價19.06億元向收購海立方非博彩區，並發行相同金額的可換股債券支付代價。

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澳博指出，海立方為一座４層建築，與港澳碼頭相連，面積約3.92萬平方米。約34.6％面積用於經營娛樂場博彩業務，其餘為非博彩區，該集團附屬公司澳娛綜合租用海立方，去年租金約8,060萬元。集團指，訂立轉讓協議以滿足物業擁有權規定，並使澳娛綜合合資格投標新博彩批給合同，為期10年，可在海立方內經營博彩及非博彩業務，獲取協同效益。

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集團表示，代價由獨立專業估值師釐定海立方非博彩區市值5.16億元與博彩區市值13.9億元之和，而可換股債券年息2％，為期5年，初步每股換股價4.07元，較日前收報3元溢價約35.7％，悉數行使涉發逾4.68億股新股，佔擴大後股本約7.6％，令澳娛持股由54.7％升至約58.1％。

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