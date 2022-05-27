【中國債市】境外機構投資者投資中國債市程序進一步簡化

人行、中證監及外匯局發布聯合公告，進一步便利境外機構投資者投資中國債券市場，公告今年6月30日起施行。人行表示，支持境外機構投資者直接或通過互聯互通投資交易所債券市場，自主選擇交易場所，而投資銀行間債券市場的境外機構投資者可根據實際需要，自主選擇債券登記結算機構或者境內託管銀行提供債券託管服務。

人行有關部門負責人表示，獲准入市的境外投資者範圍沒有變化，程序進一步簡化，可投資範圍擴展到交易所債券市場。

據聯合公告顯示，境外機構投資者可在中國債市開展債券現券、債券借貸、以風險管理為目的的相關衍生產品、開放式債券指數證券投資基金以及其他人行、中證監認可的交易。人行、中證監鼓勵境外機構投資者作為中長期投資者投資中國債市。

人行：公告更好促進國際收支平衡

人行指，公告是深入推進中國債市制度型開放的重要一步，有利於健全多元化投資者隊伍，提升債市的流動性與穩健性，有利於擴大資本項目流入，更好促進國際收支平衡，有利於統籌利用國內國際兩個市場兩種資源，更好服務實體經濟，有利於加快培育具備全球競爭力的託管銀行，提升金融體系應對國際覆雜局勢的能力。

截至今年4月底，中國債券市場餘額為138.2萬億元人民幣，自2016年起穩居世界第二，共有1035家境外機構投資者進入中國債市，總持債規模為3.9萬億元人民幣，較2017年底增長2.25倍。

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