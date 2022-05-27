  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (五) 22:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國債市】境外機構投資者投資中國債市程序進一步簡化

股市 22:06 2022/05/27

分享：

分享：

人行、中證監及外匯局發布聯合公告，進一步便利境外機構投資者投資中國債券市場，公告今年6月30日起施行。人行表示，支持境外機構投資者直接或通過互聯互通投資交易所債券市場，自主選擇交易場所，而投資銀行間債券市場的境外機構投資者可根據實際需要，自主選擇債券登記結算機構或者境內託管銀行提供債券託管服務。

人行有關部門負責人表示，獲准入市的境外投資者範圍沒有變化，程序進一步簡化，可投資範圍擴展到交易所債券市場。

據聯合公告顯示，境外機構投資者可在中國債市開展債券現券、債券借貸、以風險管理為目的的相關衍生產品、開放式債券指數證券投資基金以及其他人行、中證監認可的交易。人行、中證監鼓勵境外機構投資者作為中長期投資者投資中國債市。

人行：公告更好促進國際收支平衡

人行指，公告是深入推進中國債市制度型開放的重要一步，有利於健全多元化投資者隊伍，提升債市的流動性與穩健性，有利於擴大資本項目流入，更好促進國際收支平衡，有利於統籌利用國內國際兩個市場兩種資源，更好服務實體經濟，有利於加快培育具備全球競爭力的託管銀行，提升金融體系應對國際覆雜局勢的能力。

截至今年4月底，中國債券市場餘額為138.2萬億元人民幣，自2016年起穩居世界第二，共有1035家境外機構投資者進入中國債市，總持債規模為3.9萬億元人民幣，較2017年底增長2.25倍。

相關文章：

【人民幣債券】外資3月底持人民幣債券按月少近3%　連續兩個月減持

【開放市場】官媒：A股引入境外長期機構投資者是重要工作　具體措施包括擴大滬深港通標的

經濟 中國市場 債券 國債 人民幣 中國人民銀行 中國證監會

上一篇文章

【美國經濟數據】美國4月份PCE月升0.2%符預期　創逾1年最小升幅

下一篇文章

【滴滴除牌】滴滴傳獲一汽洽入股、早段升逾8%　冀助解決數據安全問題、為香港上市鋪路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【日本旅行】日本6月10日恢復外國遊客入境、初期僅限旅行團　香港新納入藍色級別（第二版）
【日本旅行】日本6月10日恢復外國遊客入境、初期僅限旅行團　香港新納入藍色級別（第二版）
【美股開市】美PCE數據顯示通脹放緩　納指升近2%、美元見1個月低位（不斷更新）
【美股開市】美PCE數據顯示通脹放緩　納指升近2%、美元見1個月低位（不斷更新）
【美國經濟數據】美國4月份PCE月升0.2%符預期　創逾1年最小升幅
【美國經濟數據】美國4月份PCE月升0.2%符預期　創逾1年最小升幅
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升619點　阿里美股高港14%百度高15%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升619點　阿里美股高港14%百度高15%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款