【新股IPO】智雲健康科技傳已通過上市聆訊 集資最多1.5億美元

消息指，內地綫上醫療保健平台智雲健康科技，近日已通過上市聆訊，並計劃集資1億至1.5億美元，聯席保薦人為摩根大通及摩根士丹利；預計最快下星期啟動預路演工作，評估投資者意向。

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根據智雲健康科技初步招股文件顯示，公司主要為醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品，並為製藥公司提供數字營銷服務。

此外，智雲健康曾完成多輪融資，引入陽光人壽保險、周大福企業附屬、IDG、東英亞洲證券、中金（03908）旗下中金資本運營等為投資者。是次上市集資所得，將主要用於業務擴張，包括擴展醫院網絡以及通過戰略夥伴關係、投資和收購其他業務等。

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記者：張以正