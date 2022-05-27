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【日本旅遊】東瀛遊推日本7天團盛惠28989元　禤國全：最大成本是工作人員回港隔離費用

Hot Talk 21:42 2022/05/27

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日本放寬旅遊限制，香港旅客獲列入「藍色組別」，打齊針與否都可免檢測免隔離入境。日本6月10日起優先開放香港旅行團入境，東瀛遊 （06882） 已率先宣佈前往日本的旅行團最快6月11日可出發。推出「東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團」，2人報名已可成行。團費28989元，當中已包括回程所須的48小時PCR核酸檢測費用。

東瀛遊表示，成功向航空公司取得6月11及18 日出發，前往返東京成田機場的機位，並同時已預約了日本各縣的酒店。旅行團標榜可一睹立山黑部雪壁景色，兼入住兩晚溫泉酒店，行程最後兩天將入住新宿京王市內酒店，稱可「滿足客人返鄉下盡情購物的需求」。

儘可能安排旅客獨立入座用膳

東瀛遊又會為客人提供額外服務，包括代辦最新所須的赴日旅遊簽證、免手續費代訂香港7天檢疫酒店、預約入境日本的指定PCR TEST。

疫情期間，為減低用膳時感染之風險，東瀛遊稱會在儘可能的情況之下，特別安排獨立入座用膳，給予客人安心。另外，團費已包括了EGL「至尊旅遊保險」費用，當中涵蓋了新冠病毒醫療費用。

東瀛遊執行董事禤國全表示，相信現在出遊的人士只是少數，始終團費對比疫情前上漲一倍以上，現時航空公司官網訂購一張東京來回機票約6千至萬多元不等， 接近疫情前數倍以上。而今次因應小型旅行團人數要求，成本亦因而大大上升。但最重大的成本，是來自於工作人員回港後隔離費用，不但是7天酒店檢測費用，還有7天額外工資。

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港股 旅行團 立山黑部 東瀛遊（06882） 日本 東瀛遊 東京

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