【阿里巴巴 9988】 阿里上季少賺24% 獲螞蟻首度派息39億 股價急彈逾一成

阿里巴巴（09988）昨日（26日）收市後公布業績，截至今年3月底止第四季收入達2,040.5億元人民幣，按年增長近9%，非公認會計準則淨利潤達197.99億元人民幣，按年跌24%，稍勝市場預期。績後阿里股價終止4連跌，一舉重越10天20天綫，一度升13.9%，高見92.4元，收報91元，仍升12.2%，成交額86.1億元。

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集團表示，自今年3月中旬以來，內地業務受到國內，尤其上海新一波新冠疫情嚴重影響。集團首席執行官張勇指，預期4月收入與去年同期相比有單位數的下跌，而中國零售市場商品交易額，撇除未支付訂單，4月有近10%的按年下跌。另外，因經濟不確定因素多，阿里未如以往提供收入指引。

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值得留意的是，據阿里巴巴業績披露，其持股約33%、擁有「支付寶」等金融支付業務的螞蟻集團首度向股東派息，而截至今年3月31日，阿里應收股息約39.5億元人民幣，按持股比例推算，螞蟻今次派息規模相當於約119.6億元。

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記者：郭秀慧