原價放售現崇山失敗　終要「出血價」賣樓　3年蝕142萬

市區盤再錄蝕讓買賣，有業主三年前購入黃大仙現崇山一個三房單位，終要劈價沽貨，若連雜費計，實際蝕超過「兩球」。

中原地產冼子軒說，黃大仙現崇山3A座中高層B室，實用面積715平方呎，三房間隔，早前以「原價」1,450萬元放售，放盤一個月後，劈價約142萬元，以1,308萬元賣出，成交呎價約18,294元。

據了解，原業主於2019年以約1,450萬元購入單位，持貨3年，現帳面蝕約142萬元，單位期內貶值近一成。若連買賣佣金、印花稅，實際蝕超過220萬元。

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