新地就兩幅元朗地皮申建共2,477伙　位近錦綉花園　平均每伙面積逾450呎

政府銳意發展新界北部都會區，發展商亦積極發展該區住宅項目。據城規會資料顯示，新地（00016）就元朗兩幅地皮申請改劃興建住宅，涉及合共2,477伙供應。兩幅地皮位於元朗米埔攸壆路丈量約份第104約地段，鄰近元朗錦綉花園，南面地盤近南生圍，北面地盤近加州花園。

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據申請文件顯示，南面地盤面積約46.78萬平方呎，擬以1.28倍地積比率發展，涉及總樓面面積約59.88萬平方呎，其中56.27萬平方呎為住宅樓面，料提供1,228伙，平均每伙約458平方呎。至於北面地盤面積約49.11萬平方呎，擬以1.23倍地積比率發展，涉及總樓面面積約60.41萬平方呎，其中約59.33萬平方呎為住宅用途，料提供1,249伙單位，平均每伙約475平方呎。兩幅地皮均包含政府用地及非住宅建築物，亦提供車位等設施。

資料顯示，兩幅地皮皆為「熟地」，於2016年已獲批發展低密度住宅洋房。新地是次申請改劃，擬擴大地積比率，將於地皮上興建3至16層高的住宅大樓，料提供中小型住宅單位為主，較當初計劃興建洋房，提供更多供應數量。

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