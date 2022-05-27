星凱‧堤岸今推426伙銷售　即日沽7伙　發展商︰料開放示位後成績更理想

中洲置業旗下鄰近火炭站新盤星凱‧堤岸，今（27日）推出426伙銷售，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表指，項目今日共沽出7伙，成交價介乎615.1萬至1,618.8萬元，呎價19,326至23,749元，單日套現逾7,400萬元。據悉，其中有一組家庭客斥資逾3,200萬元購入項目兩伙作自住，並採用全新85180付款方式。

他補充，今日有2伙平台特色戶以招標形式售出，包括5座5樓F室，實用面積309平方呎，平台面積143平方呎，成交價660萬，呎價21,359元；以及1座5樓F室，實用面積310平方呎，平台面積104平方呎，成交價633.8萬，呎價20,445元。楊聰永表示，對銷情感到滿意，預期示範單位正式開放後，銷售成績會更理想。

星凱‧堤岸示範單位

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