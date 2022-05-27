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【異動股】 日本下月10日開放旅行團入境 東瀛遊隨即推出7天團 股價一度炒高17%

股樓投資 20:28 2022/05/27

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日本終於開關，東瀛遊（06882）股價應聲抽升，一度高見0.67元，最多升17.5%，收報0.64元，升12.3%。

日本首相岸田文雄昨日（26日）宣布放寬入境限制，將從6月1日起把每天入境人數上限由目前的1萬，增加一倍至2萬，並從6月10日起正式重新開放有旅行社領隊陪同的旅行團入境，包括香港旅行團，而港人抵達日本時無論有否打針，均可豁免檢測及隔離。東瀛遊今日（27日）即宣布推出日本7天小型旅行團，指已成功向航空公司取得6月11及18日出發往返東京成田機場的機位，當中入住兩晚溫泉酒店，每位團費28,989元（已包回程檢測費用），兩人報名即可成行。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

【大行報告】 小米績後多間大行下調目標價 麥格理「劈價」至8.4元 料未來數季收入疲弱【見下頁

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記者：郭秀慧

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岸田文雄 異動股 港股 東瀛遊（06882） 日本 東瀛遊

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