柏傲灣開放式單位648萬沽　代理：可自製一房

受一手旺熱氣氛帶動，近期二手市場氣氛亦明顯回升。中原地產林恩信說，荃灣柏傲灣1B座中層E室，實用面積318平方呎，開放式間隔，外望荃灣公園景致，今年一月放盤，當時叫價680萬元，經議價後，共減32萬元，新近以648萬元易手，實用呎價約20,377元。

林恩信表示，買家為外區上車客，心儀柏傲灣屬鐵路沿線屋苑，步行往來荃灣西站只需約3分鐘，加上周邊有多個大型商場，十分方便，見上址銀碼細，亦可自製一房，見單位合用，議價後立即承接。

資料顯示，原業主於2017年2月以485萬元購入單位，持貨5年，現帳面賺163萬元，物業期內升值34%。

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