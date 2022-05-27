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【都市診療室】晚期HER2乳癌的治療 根治須全乳切除？

理財智慧 16:03 2022/05/27

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乳癌為本港女性頭號癌症，乳癌有很多不同分型，當中大約有20%屬於HER2受體陽性乳癌。HER2是存在於細胞表層的受體，而當HER2基因出現病變，便會錯誤地使HER2蛋白質大量增生，從而增強了傳遞給癌細胞的生長訊息，令癌細胞加速生長及分裂。

HER2型乳癌一般較頑固、分裂能力強、復發機會較高、較易擴散至腦部、骨骼及肺部。話雖如此，即使確診時已屬晚期的HER2型乳癌，現在也有廣泛使用多年的標靶藥物去控制病情。美國食物及藥品管理局（FDA）在2019年亦批准了第二代的ADC抗癌藥，為晚期HER2型乳癌復發患者提供了新的藥物治療選擇。

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ADC即「抗體藥物複合體」，簡單來說，是把標靶藥和化療藥「二合為一」的藥物。新一代的ADC藥物有2大特點，包括可利用標靶藥在身體內追蹤及進入癌細胞，繼而釋放化療藥物殺死癌細胞，大大減低了化療藥物對其他正常細胞的影響。此外，由於新藥的接合點易於分解出來，因此不但對HER2受體強的癌細胞有反應，亦對附近HER2受體較弱的癌細胞釋出抗癌藥物，以達至一定的療效。

第二期臨床研究顯示，HER2型乳癌患者在接受多綫抗癌治療後，再使用新一代ADC藥物，其整體反應率高達六成以上，平均疾病無惡化存活期近20個月。研究亦顯示，經醫生長時間跟進，約有74%的患者於18個月後疾病仍然得以受控。

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乳癌為本港女性頭號癌症，每年有約近4,000宗新症，而當中大約有20%屬於HER2受體陽性乳癌，且有年輕化趨勢，在臨床上曾遇見30多歲便病發。一般而言，當確定患者的乳房有惡性腫瘤，醫生會為患者進行分子基因檢查，以確定患者是否患上哪類型的腫瘤，如HER2型乳癌及HR受體等。

乳癌是否一定要做全乳切除？其實不一定。醫生會根據乳癌所屬期數及轉移範圍，考慮手術切割的幅度，其中HER2型乳癌也可以在手術前使用化療及標靶藥，縮細腫瘤，從而減少手術範圍。無論全乳切除或局部切除手術，醫生一般都會在術後使用化療或標靶藥物，來殺死一些連影像診斷都檢測不出的癌細胞，以減低乳癌復發風險，增加痊癒的機會。

很多晚期乳癌的患者都消極悲觀，擔心無藥可治。其實醫學發展一日千里，藥物選擇亦多，所以患者千萬不要放棄，應與醫生商討合適的治療方案，有效控制病情之餘，亦能改善其生活質素。

撰文：蔡浩強醫生

臨床腫瘤科專科醫生

＊以上內容輯錄自第756期《iMoney》Focus。

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責任編輯：龍紀瑩

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