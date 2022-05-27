【經濟衰退】馬斯克：美國經濟衰退是好事　向蠢人派錢太久了

美國通脹高企，美國商務部周四（26日）公布，美國首季國內生產總值（GDP）經修訂後按季收縮1.5%， 當地經濟衰退的警號越來越多。Tesla（美：TSLA）行政總裁馬克斯（Elon Musk）在Twitter上表示，美國經濟正在衰退，其實是一件好事。

Elon Musk稱，「美國經濟正在衰退，但其實是一件好事。因向蠢人派錢已經太久了，一些人需要面臨破產。」另外，他又表示，「疫情帶來的居家工作，令人們誤以為不需要努力，現在是時候覺醒。」

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Elon Musk又補充，「據以往經驗，衰退會持續12至18個月，一些現金流為負，即『價值摧毀』的公司需要倒閉，這樣它們就不再浪費資源。」

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責任編輯：黃苑筠