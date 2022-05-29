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【山地悠遊人生@iM網欄】顛覆人生觀 飛天豬奇遇

名人薈萃 09:02 2022/05/29

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在荷蘭軟性毒品是合法的，人們可以合法持有小量大麻，也可以輕易從大麻專賣店「Coffee shop」裡買到。一般普通賣咖啡的咖啡店叫「cafe」。另外賣迷幻蘑菇孢子Magic Truffle的地方叫「Smartshop」，荷蘭有毒品博物館，有性博物館，性交易也是合法的。年輕時的我好奇心爆棚，去歐洲旅遊，一定少不了去體驗一下。

白天阿姆斯特丹恬靜幽雅，想像一下晚上的燈紅酒綠，奇遇顛覆人生觀。

奇遇就發生在荷蘭首都阿姆斯特丹。當年背著個大背包，從車站走了很久，才找到飛天豬青旅The Flying Pig Downtown Hostel。一進房間，上格床有個男人半條腿吊在半空，他聽到聲音，輕鬆地從床上跳下來，站在我面前很我打招呼，把我嚇了一跳，從未見過這麼高大的巨人，足足有7呎1吋高。他叫E，美國人，笑起來臉頰兩個甜甜的酒窩，說話聲音磁性。

高大帥氣的E， 一家人都很高，他妹妹6呎4吋。

我們一起參觀性博物館，一起吃飯喝酒逛街，幾杯下肚，約去「Coffee shop」，也去了紅燈區，E很靦腆地說從未試過找小姐，然後我禁不住好奇，想知道他的下半身是不是也很巨大，提議跟E一起找個小姐，在紅燈區問了很多次，大部分都不接受3P，最後有個E很喜歡的東歐美女，出了雙倍價格。裡面地方很小，簾子後面一張床，但E在那張床上根本無法伸腳。東歐美女叫我一起，我說我只想看，不參與。美女有點失望地說她願意接受3P，因為她是同性戀，她喜歡我，也沒試過東方人。這美女有很多規矩，不讓客人親吻，E太害羞，整個過程無法完成，下身軟趴趴的。回到青旅，我們在樓下的酒吧繼續喝酒聊天，旁邊的女生也對E產生好奇心，不停地對E拋媚眼，我實在累了也很醉，就回房間睡覺。

 

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

 

第二天早上被吵醒，E在不停地翻找東西。同房的男生說，我昏睡後不久，青旅的廁所傳來陣陣呻吟聲，是那位在酒吧一起喝酒的女生，拉著E就進入廁所，還特意發出高頻率聲音，因為她跟男友吵架，想報復男友。事後那女生回房間，她男友不但沒有生氣，還跪求原諒，吵得整個旅館爆炸。旅館把那對情侶趕出去，那女生匆匆離去，她男友還在後面拉著行李追。而可憐的E對消魂之事一點印象都沒有，他喝得斷了片，一醒來只知道他的手錶不翼而飛了！

*本人並不鼓勵吸食軟性毒品/性交易。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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