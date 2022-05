【山地悠遊人生@iM網欄】顛覆人生觀 飛天豬奇遇

在荷蘭軟性毒品是合法的,人們可以合法持有小量大麻,也可以輕易從大麻專賣店「Coffee shop」裡買到。一般普通賣咖啡的咖啡店叫「cafe」。另外賣迷幻蘑菇孢子Magic Truffle的地方叫「Smartshop」,荷蘭有毒品博物館,有性博物館,性交易也是合法的。年輕時的我好奇心爆棚,去歐洲旅遊,一定少不了去體驗一下。

▲ 白天阿姆斯特丹恬靜幽雅,想像一下晚上的燈紅酒綠,奇遇顛覆人生觀。

奇遇就發生在荷蘭首都阿姆斯特丹。當年背著個大背包,從車站走了很久,才找到飛天豬青旅The Flying Pig Downtown Hostel。一進房間,上格床有個男人半條腿吊在半空,他聽到聲音,輕鬆地從床上跳下來,站在我面前很我打招呼,把我嚇了一跳,從未見過這麼高大的巨人,足足有7呎1吋高。他叫E,美國人,笑起來臉頰兩個甜甜的酒窩,說話聲音磁性。

▲ 高大帥氣的E, 一家人都很高,他妹妹6呎4吋。

我們一起參觀性博物館,一起吃飯喝酒逛街,幾杯下肚,約去「Coffee shop」,也去了紅燈區,E很靦腆地說從未試過找小姐,然後我禁不住好奇,想知道他的下半身是不是也很巨大,提議跟E一起找個小姐,在紅燈區問了很多次,大部分都不接受3P,最後有個E很喜歡的東歐美女,出了雙倍價格。裡面地方很小,簾子後面一張床,但E在那張床上根本無法伸腳。東歐美女叫我一起,我說我只想看,不參與。美女有點失望地說她願意接受3P,因為她是同性戀,她喜歡我,也沒試過東方人。這美女有很多規矩,不讓客人親吻,E太害羞,整個過程無法完成,下身軟趴趴的。回到青旅,我們在樓下的酒吧繼續喝酒聊天,旁邊的女生也對E產生好奇心,不停地對E拋媚眼,我實在累了也很醉,就回房間睡覺。

第二天早上被吵醒,E在不停地翻找東西。同房的男生說,我昏睡後不久,青旅的廁所傳來陣陣呻吟聲,是那位在酒吧一起喝酒的女生,拉著E就進入廁所,還特意發出高頻率聲音,因為她跟男友吵架,想報復男友。事後那女生回房間,她男友不但沒有生氣,還跪求原諒,吵得整個旅館爆炸。旅館把那對情侶趕出去,那女生匆匆離去,她男友還在後面拉著行李追。而可憐的E對消魂之事一點印象都沒有,他喝得斷了片,一醒來只知道他的手錶不翼而飛了!

*本人並不鼓勵吸食軟性毒品/性交易。

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

