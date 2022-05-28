【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】傷口縫針如蜈蚣 摩洛哥工傷沒賠償

這夜穆罕默德從外回家說鄰居出外工作時，不小心被建屋的物料整傷了手。

翌日中午我倆去商店購物時，在商店巧遇受傷Hami ，穆罕默德和談話時，我看見他的手背紅了一大片，驚訝問，點解咁嘅？

▲ 粗糙的縫合傷口

穆罕默德解釋，他的手背缝了針，手心用硬紙皮撑住，概念如打石膏一樣，穩固傷口，細心觀察，縫針的傷口，像媽媽修補衣服一樣，黑色的縫合，尤如蜈蚣，極之粗糙；這刻，我的反應說:是誰乾的？是醫院？已不敢再看，應該說媽媽的工藝可能好些吧!

▲ 掌心用纸皮支撐

穆罕默德說，沒有麻醉的情況下直接幫Hami縫針，聽後也有點頭暈，他不痛嗎？點解沒有麻醉？

穆罕默德回應，這是摩洛哥，痛又如何呀？

同時，也展示一張X光片，Hami 不只是表面傷口，原來手掌骨也節斷了，手術費1萬元DH(約港幣12,000元)，由於這裏工傷是沒有賠償，他又沒有足夠醫藥費，現只能回家吧！

▲ 手骨明顯骨折

在沙漠裹的鄰居悉知情況，大家也盡點心意，可惜籌集的醫藥費仍有一段距離。

而這段期間，Hami 曾嘗試找朋友幫忙看看情況，最終看見X光片後，也是愛莫能助。

雖然如此，Hami沒有愁眉苦臉，繼續工作，積極面前對。或可能是他們已習慣這個政府及醫療制度下生活。

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作者 _Apple ( 陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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