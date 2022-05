【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】傷口縫針如蜈蚣 摩洛哥工傷沒賠償

這夜穆罕默德從外回家說鄰居出外工作時,不小心被建屋的物料整傷了手。

翌日中午我倆去商店購物時,在商店巧遇受傷Hami ,穆罕默德和談話時,我看見他的手背紅了一大片,驚訝問,點解咁嘅?

▲ 粗糙的縫合傷口

穆罕默德解釋,他的手背缝了針,手心用硬紙皮撑住,概念如打石膏一樣,穩固傷口,細心觀察,縫針的傷口,像媽媽修補衣服一樣,黑色的縫合,尤如蜈蚣,極之粗糙;這刻,我的反應說:是誰乾的?是醫院?已不敢再看,應該說媽媽的工藝可能好些吧!

▲ 掌心用纸皮支撐

穆罕默德說,沒有麻醉的情況下直接幫Hami縫針,聽後也有點頭暈,他不痛嗎?點解沒有麻醉?

穆罕默德回應,這是摩洛哥,痛又如何呀?

同時,也展示一張X光片,Hami 不只是表面傷口,原來手掌骨也節斷了,手術費1萬元DH(約港幣12,000元),由於這裏工傷是沒有賠償,他又沒有足夠醫藥費,現只能回家吧!

▲ 手骨明顯骨折

在沙漠裹的鄰居悉知情況,大家也盡點心意,可惜籌集的醫藥費仍有一段距離。

而這段期間,Hami 曾嘗試找朋友幫忙看看情況,最終看見X光片後,也是愛莫能助。

雖然如此,Hami沒有愁眉苦臉,繼續工作,積極面前對。或可能是他們已習慣這個政府及醫療制度下生活。

作者 _Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

Facebook :蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

