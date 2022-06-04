【珠璣人生@iM網欄】繁華盛世 詩詞歌賦以外的大唐盛世

小時候我對中國歷史興趣不太，但隨著和「國家文物局」合作中國文化藝術的IP項目，意外啟發了我對中華文化的興趣。

上篇文章提及這個IP項目的概念跟迪士尼差不多，是由我們公司的設計團隊融合真實的中國歷史、文化，創作出不同的圖案衍生在產品上。更與小米、雀巢等品牌合作，推出廣受大眾歡迎的產品，希望中國文化成為我們生活的一部份。除了上一篇提到的「三星堆」之外，另一個備受關注的歷史時期就是：唐朝。

提到唐朝，就不得不介紹中國歷史上唯一的女皇帝——武則天！作為一位皇帝，她推動唐朝的經濟、人才、國力的發展；作為一名女性，她成為了中國五千年歷史中的一顆璀璨的明珠。為了令更多人了解這一段傳奇，我們設計團隊特別推出「女王我最大」的主題，通過不同的產品，展示昔日女王的風采。

由於受傳統觀念的影響，女性在古代的地位普遍比較低。但女皇帝登基並掌權唐朝四十餘年，其間唐朝的綜合國力強盛，「武則天」功不可沒！當時普通女性參加各種社會活動已無需面對批評與奇異的目光，標示着唐朝女性得到了尊重和地位的提升。

隨着時代的發展，現代女性對外「撐起半邊天」，對內「家庭育兒兩不誤」，可見女性剛柔並濟，「巾幗不讓鬚眉」！

唐朝女子不需從屬男性，可自由作單獨公開的社交活動。例如官僚貴族之間盛行「夫人社交」，官員的妻子們常有聚會，幫助丈夫處理在正式場合難以明言的公務，促進丈夫之間的同僚關係。所以唐朝的社交、娛樂活動在當時有着重要的地位，這些都可以從唐朝的畫像和雕塑中得到證明。

因此，公司團隊將「會玩的唐朝人」作為一個獨立的主題推出，希望更多人了解唐朝的時尚運動。

馬球是唐朝上至皇帝、大臣，下至一般士兵、宮女的「全民運動」。唐朝二十個皇帝中，有十一個都是馬球運動的愛好者。有趣的是，唐穆宗因為打馬球受驚而得病；唐敬宗因沉醉於馬球而被球擊中而亡；唐僖宗的球技最厲害，甚至被稱為「打球狀元」。陝西歷史博物館珍藏着一幅大型壁畫《馬球圖》，是目前出土最早、最完整的馬球圖像資料，其場面雄偉、構圖絕妙，被定為國寶級壁畫。

蹴鞠運動（即現代足球運動）雖然起源於戰國時代，但盛行於唐朝。據說唐太宗和唐玄宗也很喜歡蹴鞠，因此皇宮中有專門的打球宫，還有大規模球場，連妃嬪宫女們也紛紛下場踢球。到了唐朝後期，宮廷蹴鞠逐漸向民間傳播，社會上的蹴鞠活動盛行，成為了唐朝一項重要的體育娛樂項目，更在對外文化交流中發揮了重要作用。

除此之外，唐朝流行的運動還有翹關（舉重）、弄水（游泳）、下棋、拔河、打獵以及騎馬出遊等，唐朝絕對是古代體育運動最繁盛的時期。

我們希望通過「女王我最大」和「會玩的唐朝人」系列，讓大家了解唐朝的另一面——那個詩詞歌賦以外的大唐盛世！

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作者_王淑筠簡介：

兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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