【玄人‧峰語@iM網欄】同一太陽可有不同的體現

中庸才是王道的立論,並非等於面面俱圓,什麼時候都企中間,最重要是找出本體(五行也好、紫微星體也好)的特點、然後放在一個配合的客觀定位,做到恰如其分的角色,而不是要什麼都去到最盡。



就以紫微斗數為例,在其星系中分了北斗、南斗及中天三大星系、而其中的太陽屬於中天星耀、代表剛陽、發光、耀目耀眼。要知道,太陽由地平線升起至、經過日麗中天到日落西山、雖然是同一個太陽、但是不同時間太陽就有不同的體現。好像是旭日初升時、陽光並不猛烈、還給人暖暖的感覺;正午的太陽、光線最熱最猛、最熱;黃昏的太陽、熱力有所退減、但他讓我外觀最為好看。如果給你選擇、你會做哪一個時間的太陽?

我曾經跟不少朋友及客戶玩過這個問答遊戲,絕大部分的都會選擇做中午的太陽,原因是日麗中天,太陽最能發光發熱,將太陽的本能及特性發揮得最好。其實答案沒有對錯、最重要是看你本質想做什麼。太陽坐旺宮(如已、午宮,即中午時份)的人,就是太過著重發光發熱,表面上看來時耀眼奪目,如果沒有其他眾星拱照出一個上等的格局、反而令人不敢直視。舉例而言,如果一個萬里無雲的中午,你只見一個烈日當空的畫面,會給人熾熱難耐,想避之則吉。反觀同一個日麗中天的下午,你身處海灘,天空有幾片白雲襯托,周邊綠樹林蔭,畫面對截然不同。因此,單純求主星的旺,而忽略了周遭環境的配合,是沒有意思的。如果兩個人同樣立命於已宮、午宮等旺宮,一個沒有好的星曜襯托,人流於表面、空泛、人云亦云、多數都是隨波逐流之輩;反觀有好星曜在其他宮位去配合,好比陽光造受一個發光發熱局勢的同時,周圍環境、萬物又可受惠)此人多數可帶領潮流、又或是造福人群之輩。



反之,很多人都認為日落西山的太陽不合時令,沒有早上中午的耀眼光芒,自然給比下去了。然而,一如上文所言,我們要看命主要做什麼事及要作什麼定位。好像我認識有兩位朋友,二人命宮的太陽落於陷位(即在黃昏及晚間出生),但他們分別是作家及一位醫生。要留意是太陽雖然失去日照時的光芒,但因為不是常規的光芒,反而更能突出太陽的輪廓。因此,不耀眼的太陽,反而做一些另類的工作及定位,更能將落陷的太陽(「咸旦王」更易令人看出其突點)發揮得更淋漓盡致。



從上述的分析,可見一個人的好與坏壞,在是追求極緻的完美及極旺,而是一種自身的定位與環境配合。要與環境配合,下一步就是要如何去打磨自己,去迎合客觀的形勢、風尚,再可進一步突顯自己的優勢,而這個打磨的過程,往往就是一個放低過度自我歷練,慢慢就會走入中庸之道。

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

