【90後財務自由人@iM網欄】保障財富 多元配置的重要性

兩年前的投資環境恍如隔世,當年疫情爆發,美國經濟急速插水,其後聯儲局大規模印錢,再加上疫情推動綫上經濟急速發展,大量科網股屢創新高,投資市場對創新科技充滿憧憬。集中投資創新科技,契媽Cathie Wood旗下的基金ARKK,由2020年4月於40美元的低位,急升至2021年156元的高位,現在又回落至41美元。單單是過去6個月,ARKK 股價已經蒸發了60%。相反,過去6個月,商品ETF GSG則錄得49%升幅。

宏觀經濟影響

投資環境大逆轉源於宏觀經濟出現重大變化,包括通脹急升破頂,美國聯儲局加息,經濟增長減慢等等。宏觀經濟對投資環境的影響重大,然而要預測宏觀局勢變化又談何容易?向前看的話,仍然有大量難以準確預測的不明朗因素,包括中國內地防疫政策、俄羅斯局勢發展、聯儲局加息步伐、中美角力形勢等等。

每種投資產品都有其特性,會受惠或受害於某種宏觀環境。例如,普通債券能給予投資者穩健現金流回報。然而,當通脹高於預期的時候,債券的定額現金流吸引力便會下跌,導致債價下跌。相反,低通脹及低增長的經濟環境下,債券相對吸引力就會提升。又例如股票的價值建基於企業的盈利前景。

股市不濟因素

若果通脹高於預期,經濟增長低於預期,企業盈利前景便會偏向悲觀,導致股市不濟。相反,當通脹低迷,企業前景看好,股價便會節節上升,這就是新經濟股在2020年屢創新高的原因。回看歷史,也能留意到不同年代,會有不同的資產類別跑出。例如70,80年代,經濟低迷但通脹高企,黃金遠遠跑贏股票及債券。到2010至2020年代,通脹偏低,經濟穩定增長,股票便跑贏其他資產類別。由於沒有人能夠準確預測未來宏觀經濟的變化,透過ETF工具,分散不同資產類別是保障財富的重要做法,亦是筆者一路以來有分享的。除了分散資產類別之外,地域上的分散也尤其重要。過去100年,由於美國取得全球霸主以及儲備貨幣地位,美股表現遠跑贏全球其他國家。然而,未來這個情況會否持續?未來世界霸主及儲備貨幣地位屬於誰?這些都是難以預測的問題,因此地域分散也是保障財富的重要方向。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。

