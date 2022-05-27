【90後財務自由人@iM網欄】保障財富 多元配置的重要性

兩年前的投資環境恍如隔世，當年疫情爆發，美國經濟急速插水，其後聯儲局大規模印錢，再加上疫情推動綫上經濟急速發展，大量科網股屢創新高，投資市場對創新科技充滿憧憬。集中投資創新科技，契媽Cathie Wood旗下的基金ARKK，由2020年4月於40美元的低位，急升至2021年156元的高位，現在又回落至41美元。單單是過去6個月，ARKK 股價已經蒸發了60%。相反，過去6個月，商品ETF GSG則錄得49%升幅。

宏觀經濟影響

投資環境大逆轉源於宏觀經濟出現重大變化，包括通脹急升破頂，美國聯儲局加息，經濟增長減慢等等。宏觀經濟對投資環境的影響重大，然而要預測宏觀局勢變化又談何容易？向前看的話，仍然有大量難以準確預測的不明朗因素，包括中國內地防疫政策、俄羅斯局勢發展、聯儲局加息步伐、中美角力形勢等等。

每種投資產品都有其特性，會受惠或受害於某種宏觀環境。例如，普通債券能給予投資者穩健現金流回報。然而，當通脹高於預期的時候，債券的定額現金流吸引力便會下跌，導致債價下跌。相反，低通脹及低增長的經濟環境下，債券相對吸引力就會提升。又例如股票的價值建基於企業的盈利前景。

股市不濟因素

若果通脹高於預期，經濟增長低於預期，企業盈利前景便會偏向悲觀，導致股市不濟。相反，當通脹低迷，企業前景看好，股價便會節節上升，這就是新經濟股在2020年屢創新高的原因。回看歷史，也能留意到不同年代，會有不同的資產類別跑出。例如70，80年代，經濟低迷但通脹高企，黃金遠遠跑贏股票及債券。到2010至2020年代，通脹偏低，經濟穩定增長，股票便跑贏其他資產類別。由於沒有人能夠準確預測未來宏觀經濟的變化，透過ETF工具，分散不同資產類別是保障財富的重要做法，亦是筆者一路以來有分享的。除了分散資產類別之外，地域上的分散也尤其重要。過去100年，由於美國取得全球霸主以及儲備貨幣地位，美股表現遠跑贏全球其他國家。然而，未來這個情況會否持續？未來世界霸主及儲備貨幣地位屬於誰？這些都是難以預測的問題，因此地域分散也是保障財富的重要方向。

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作者 _Ryan （陳懷恩）簡介：

90 後， 2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

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