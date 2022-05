【陽光旅途@iM網欄】欲推公海賞你遊 卻無郵輪駐本港

早前於3月21日旅發局曾說於第五波疫情緩和後,有意推出公海遊版的「賞你遊」。一眾郵輪愛好者及我們業界當時都非常期待。終於在5月19日起,政府實施第二階段社交距離措施的放寬安排,並宣怖郵輪「公海遊」將可以重開。但可笑的是香港根本就沒有駐港郵輪,因此即使放寬了也沒有用。

去年八月開始,香港曾經有兩間船公司在港開辦公海遊,當時生意非常好,而且市民口碑亦不錯,我們停頓多時的旅遊業界亦有點甘露。可惜當今年一月開始爆發第五波疫情,而船上亦有人染疫,最終政府再次暫停公海遊。其實船公司在上次復辦公海遊時,投資巨大。首先要各國的船員先在本港完成隔離,再加上其他的安排及準備,投資以億元計。復航只有短短四個多月就再次被港府叫停,可謂血本無歸,亦對港府的政策失去信心。在這樣的情況下,其中一間船公司因為損失慘重,亦不知道何時可以復航,因此最終都放棄香港市場,轉戰新加坡;而另一間船公司更陷入財困,最終倒閉清盤。

現在港府要復辦公海遊,宜盡快與船公司協商,但在筆者看來,確實並非容易。首先,該遊輪公司轉戰新加坡後,生意滔滔,而且新加坡的管理條例明確,船公司容易評估及掌控風險。此外,由於鄰國馬來西亞及泰國,亦已放開入境限制,船公司將於暑假推出星加坡及多國聯遊的行程,客源應該更多。其次是我們的管控及停航條款太苛克,使船公司難以配合。香港政府要認清形勢,當然你有權提出條件,但不要以為別人一定要接受。如果繼續這樣熔斷、隔離與檢疫,將逐步與世界脫軌,「國際大都會」可能與香港再冇關係。最後亦不明白為什麼要在郵輪碼頭旁邊,興建大型的方艙醫院。相信沒有遊客願意出來講,就見到確診者被隔離的方艙醫院。當然本身興建方艙醫院,而又廢置不用,浪費大量公帑,已經不對。建在美麗的維港啟德碼頭旁邊,更加不智。

希望政府早日與世界接軌,減少隔離、停止熔斷、以及貼地的與船公司溝通,早日再有國際郵輪以香港為母港。

作者 _Sunny 左文偉簡介:

資深旅遊人,現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊,已走遍七大洲,更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

