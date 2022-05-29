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【陽光旅途@iM網欄】欲推公海賞你遊 卻無郵輪駐本港

名人薈萃 08:02 2022/05/29

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早前於3月21日旅發局曾說於第五波疫情緩和後，有意推出公海遊版的「賞你遊」。一眾郵輪愛好者及我們業界當時都非常期待。終於在5月19日起，政府實施第二階段社交距離措施的放寬安排，並宣怖郵輪「公海遊」將可以重開。但可笑的是香港根本就沒有駐港郵輪，因此即使放寬了也沒有用。

去年八月開始，香港曾經有兩間船公司在港開辦公海遊，當時生意非常好，而且市民口碑亦不錯，我們停頓多時的旅遊業界亦有點甘露。可惜當今年一月開始爆發第五波疫情，而船上亦有人染疫，最終政府再次暫停公海遊。其實船公司在上次復辦公海遊時，投資巨大。首先要各國的船員先在本港完成隔離，再加上其他的安排及準備，投資以億元計。復航只有短短四個多月就再次被港府叫停，可謂血本無歸，亦對港府的政策失去信心。在這樣的情況下，其中一間船公司因為損失慘重，亦不知道何時可以復航，因此最終都放棄香港市場，轉戰新加坡；而另一間船公司更陷入財困，最終倒閉清盤。

現在港府要復辦公海遊，宜盡快與船公司協商，但在筆者看來，確實並非容易。首先，該遊輪公司轉戰新加坡後，生意滔滔，而且新加坡的管理條例明確，船公司容易評估及掌控風險。此外，由於鄰國馬來西亞及泰國，亦已放開入境限制，船公司將於暑假推出星加坡及多國聯遊的行程，客源應該更多。其次是我們的管控及停航條款太苛克，使船公司難以配合。香港政府要認清形勢，當然你有權提出條件，但不要以為別人一定要接受。如果繼續這樣熔斷、隔離與檢疫，將逐步與世界脫軌，「國際大都會」可能與香港再冇關係。最後亦不明白為什麼要在郵輪碼頭旁邊，興建大型的方艙醫院。相信沒有遊客願意出來講，就見到確診者被隔離的方艙醫院。當然本身興建方艙醫院，而又廢置不用，浪費大量公帑，已經不對。建在美麗的維港啟德碼頭旁邊，更加不智。

希望政府早日與世界接軌，減少隔離、停止熔斷、以及貼地的與船公司溝通，早日再有國際郵輪以香港為母港。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

作者_Sunny左文偉簡介：
資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

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