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【ESG】陳茂波：多管齊下策略推動香港綠色和可持續金融發展

理財智慧 19:31 2022/05/27

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財政司司長陳茂波今日（27日）出席論壇活動時致辭，提到過去幾年，港府與金融監管機構和業界同心協力，以多管齊下的策略推動香港綠色和可持續金融的發展。

2019年至今，特區政府成功發行總值接近100億美元的綠色債券，深受投資者歡迎，並為香港和區內的潛在發行人提供了重要的新基準，並豐富了綠色和可持續金融生態。

除了發行政府債券，香港特區政府在2021年5月推出為期三年的綠色和可持續金融資助計劃，資助合資格的債券發行人和借款人的發債及外部評審服務支出。這計劃廣受業界歡迎，推出一年以來已批出近100宗申請，資助額合計約一億港元，涵蓋了各類綠色和可持續債務工具。我們在今年3月把申請外部評審費用資助的最低貸款額門檻由二億港元降至一億港元，讓更多企業受惠。

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陳茂波又提到，隨着內地和其他主要海外市場致力轉型至綠色、低碳和氣候適應型經濟，國際碳市場可望迎來顯著增長。督導小組也成立了碳市場專責團隊，並於今年3月底公布了對香港碳市場機遇的初步可行性評估，認為香港為全球碳市場作出貢獻的關鍵在於我們與內地之間的緊密聯繫，使香港得以促進環球資金流入內地碳市場。小組將研究最合適的市場及監管模式，並會在諮詢市場專家及相關部門後制訂詳細路線圖、實施計劃及指示性時間表。

陳茂波展望未來，香港作為國際金融中心和連接中外的橋樑，具備條件和優勢發展成區內的綠色金融樞紐，成為海外及內地政府和綠色企業/項目首選的投融資平台，通過發行債券、基金、首次公開招股等多元渠道籌集資金，引導國際資金配對優質的綠色項目，同時也有助推動內地的投資向綠色經濟轉型。

他續指，事實上，2021年在港安排及發行的綠色和可持續債務金額再創新高，達570億美元，按年增加四倍；當中國際債券總額達313億美元，佔亞洲區市場的三分之一，以安排發行量計算位居首位。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 債券 可持續發展 國際金融中心 綠色金融 金融監管機構 綠色債券 陳茂波 香港 金融

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