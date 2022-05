【餓「新」嘗啖＠iM網】疫情回緩齊出動 樂在圓苑 食魚之最

第五波疫情總算告一段落,食肆開始放寛,一切漸漸回歸本位。這些年粉絲們視為生命泉源的演唱會,再度復甦,君不見一張鏡飛炒到數萬元尚且不得門而入,是浮誇還是瘋狂不作評論,城中有此氣氛,鏡迷有此熱情,終歸不是壞事,畢竟被疫情折磨了兩年多,大家都消沉了意志。

提到演唱會,這天來到山林道的圓苑,以前常是演唱會前後大家落腳的食肆,也是很多星級藝人宵夜聚首的地方。友人就曾在此遇過她的鏡王,興奮了好幾日。因為有朋友請客,我們在此歡渡了第五波以來,最快樂熱鬧的一晚,兩三枱人歡聚暢飲,那種久違的喧嘩,熱烈的碰杯聲,令人振奮。

是夜好酒好菜好朋友。吃的是經典粵菜,最有驚喜的莫過於沙參玉竹燉龍躉頭湯和薑蔥枝竹炆龍躉扣。龍躉魚,學名中巨石斑魚,是石斑魚中體型最大者,更被東南亞地區推為四大名魚之首,在餐飲界有這樣一個説法:如果你沒有品嘗過龍躉魚,你絕對算不上合格的老饕。龍躉有三寶,是最矜貴的三個部位,包括魚鰓、魚扣和魚皮。平時多飲燉雞湯或佛跳牆,這天的龍躉魚頭湯,顯得非常特別,清新鮮甜,飲後嘴唇黏黏,心理上覺得補充了骨膠原。

是夜炆的魚扣,更是龍躉極上的部位,也是龍躉最爽口的部位。龍躉扣其實是指龍躉的胃部,賣相和豬肚相似,味道也有點像豬肚,但入口極具鮮味,爽滑彈牙,由於這天的龍躉夠大,所以魚扣特別大,份外惹味濃郁,最宜佐酒。

▲ 炆龍躉扣極具鮮味

這裏的蜜汁叉燒皇也好吃,肥瘦適中,瘦位軟腍,肥位帶油香,用火炭燒得外層焦香,蜜味濃郁,堪稱為「皇」。還有黃皮老虎斑兩味,斑球炒西芹和炸頭腩,前者啖啖肉,斑塊肉紋弧形繃起,無言地告知是活魚即烹,後者是喜歡吃骨的最愛,一香口一鮮美,一軟一硬,真是絕配。此外,還有薑蔥蟹、芝麻鹽焗雞、陳皮砵酒炆牛尾、金蠔鮑魚生菜包、三蝦炒飯……道道都是水準之作。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

值得一提的是他們的前菜:油炸鬼和炸魚皮,看來平平無奇的尋常小吃,卻炸出驚喜,非常好吃。油炸鬼是買回來自己即叫即炸,外脆內軟,裏面可清晣見到漂亮空心,老實說,一碟油炸鬼可以賺多少錢,老闆仍然願意如此花心思,可見是用心經營。

▼ 點擊圖片放大 +2

作者 _ 莎連娜(柯景惇)簡介:

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間,有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食,也有機會採訪過路邊小店的地道美食,從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望,嘗試人間不同的美食。

