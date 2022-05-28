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【餓「新」嘗啖＠iM網】疫情回緩齊出動 樂在圓苑 食魚之最

名人薈萃 08:21 2022/05/28

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第五波疫情總算告一段落，食肆開始放寛，一切漸漸回歸本位。這些年粉絲們視為生命泉源的演唱會，再度復甦，君不見一張鏡飛炒到數萬元尚且不得門而入，是浮誇還是瘋狂不作評論，城中有此氣氛，鏡迷有此熱情，終歸不是壞事，畢竟被疫情折磨了兩年多，大家都消沉了意志。

提到演唱會，這天來到山林道的圓苑，以前常是演唱會前後大家落腳的食肆，也是很多星級藝人宵夜聚首的地方。友人就曾在此遇過她的鏡王，興奮了好幾日。因為有朋友請客，我們在此歡渡了第五波以來，最快樂熱鬧的一晚，兩三枱人歡聚暢飲，那種久違的喧嘩，熱烈的碰杯聲，令人振奮。

是夜好酒好菜好朋友。吃的是經典粵菜，最有驚喜的莫過於沙參玉竹燉龍躉頭湯和薑蔥枝竹炆龍躉扣。龍躉魚，學名中巨石斑魚，是石斑魚中體型最大者，更被東南亞地區推為四大名魚之首，在餐飲界有這樣一個説法：如果你沒有品嘗過龍躉魚，你絕對算不上合格的老饕。龍躉有三寶，是最矜貴的三個部位，包括魚鰓、魚扣和魚皮。平時多飲燉雞湯或佛跳牆，這天的龍躉魚頭湯，顯得非常特別，清新鮮甜，飲後嘴唇黏黏，心理上覺得補充了骨膠原。

是夜炆的魚扣，更是龍躉極上的部位，也是龍躉最爽口的部位。龍躉扣其實是指龍躉的胃部，賣相和豬肚相似，味道也有點像豬肚，但入口極具鮮味，爽滑彈牙，由於這天的龍躉夠大，所以魚扣特別大，份外惹味濃郁，最宜佐酒。

炆龍躉扣極具鮮味

這裏的蜜汁叉燒皇也好吃，肥瘦適中，瘦位軟腍，肥位帶油香，用火炭燒得外層焦香，蜜味濃郁，堪稱為「皇」。還有黃皮老虎斑兩味，斑球炒西芹和炸頭腩，前者啖啖肉，斑塊肉紋弧形繃起，無言地告知是活魚即烹，後者是喜歡吃骨的最愛，一香口一鮮美，一軟一硬，真是絕配。此外，還有薑蔥蟹、芝麻鹽焗雞、陳皮砵酒炆牛尾、金蠔鮑魚生菜包、三蝦炒飯……道道都是水準之作。

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值得一提的是他們的前菜：油炸鬼和炸魚皮，看來平平無奇的尋常小吃，卻炸出驚喜，非常好吃。油炸鬼是買回來自己即叫即炸，外脆內軟，裏面可清晣見到漂亮空心，老實說，一碟油炸鬼可以賺多少錢，老闆仍然願意如此花心思，可見是用心經營。

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同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：
熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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