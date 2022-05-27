【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 股市 19:20 2022/05/27 分享： 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此逐隻重溫（內附分析＋買賣策略） 梁耀康：汽車之家 （02518） →【按此】 梁耀康：聯想 （00992） → 【按此】 孫運喜：中芯國際 （00981） → 【按此】 孫運喜：大唐發電 （00991） → 【按此】 梁耀康：長飛光纖光纜 （06869） → 【按此】 皇牌節目足本版↓ *美股何時見底？重溫《ET財智Talk》利達黃耀宗教路部署策略* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：汽車之家（02518） 今日 【潛力股精選】梁耀康：汽車之家（02518） 【潛力股精選】梁耀康：聯想（00992） 2022/05/26 【潛力股精選】梁耀康：聯想（00992） 【潛力股精選】孫運喜：中芯國際（00981） 2022/05/25 【潛力股精選】孫運喜：中芯國際（00981） 【潛力股精選】孫運喜：大唐發電（00991） 2022/05/24 【潛力股精選】孫運喜：大唐發電（00991） 【潛力股精選】梁耀康：長飛光纖光纜（06869） 2022/05/23 【潛力股精選】梁耀康：長飛光纖光纜（06869） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：汽車之家（02518） 今日 18:16 【潛力股精選】梁耀康：汽車之家（02518） 【潛力股精選】梁耀康：聯想（00992） 18:44 2022/05/26 【潛力股精選】梁耀康：聯想（00992） 【潛力股精選】孫運喜：中芯國際（00981） 18:18 2022/05/25 【潛力股精選】孫運喜：中芯國際（00981） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：汽車之家（02518） 今日 【潛力股精選】梁耀康：汽車之家（02518） 【潛力股精選】梁耀康：聯想（00992） 2022/05/26 【潛力股精選】梁耀康：聯想（00992） 【潛力股精選】孫運喜：中芯國際（00981） 2022/05/25 【潛力股精選】孫運喜：中芯國際（00981） 【潛力股精選】孫運喜：大唐發電（00991） 2022/05/24 【潛力股精選】孫運喜：大唐發電（00991） 【潛力股精選】梁耀康：長飛光纖光纜（06869） 2022/05/23 【潛力股精選】梁耀康：長飛光纖光纜（06869） 長飛光纖光纜（06869） 大唐發電（00991） 中芯國際（00981） 聯想集團（00992） 汽車之家—S（02518） 藍籌股 美股 孫運喜 中國 美國