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畢彼特再見亦是朋友 曾大方送前妻5.9億生日禮物

環球社會熱點 09:05 2022/05/28

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美國名嘴艾倫迪格納絲的清談節目《The Ellen DeGeneres Show》周四（26日）播出最後一集，荷里活明星珍妮花安妮斯頓談及如何度過與前夫畢彼特離婚的時光。英媒指畢彼特與珍妮花安妮斯頓再見亦是朋友，更因一個原因大方送珍妮花安妮斯頓價值5.9億港元的生日禮物。

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珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）早於2003年首次上《The Ellen DeGeneres Show》節目，而周四的最後一集，也是她第20次上該節目接受艾倫迪格納絲（Ellen DeGeneres）訪問。

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她與畢彼特（Brad Pitt）2000年結婚，一度被視為荷里活模範夫妻。但畢彼特其後因拍攝《史密夫決戰史密妻》與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）擦出愛火，畢彼特與珍妮花最終於2005年離婚。

畢彼特送咩禮物畀前妻價值5.9億？

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珍妮花在節目上剖白離婚後曾接受治療，又笑說自己之後就拍攝了一套電影《同床異夢》（The Break-up），剛好貼合她離婚後的心情。

她認為這部電影將她的人生打開一個全新的篇章，讓她學會結束以往的一切及重新開始。

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英媒《鏡報》引述消息人士指，珍妮花與畢彼特離婚時兩人昔日於比華利山的愛巢正放售，而當時珍妮花對此感到十分遺憾。

據悉，畢彼特其後斥資6,057萬英鎊（約5.9億港元）買下昔日愛巢，並於2019年送給珍妮花作為生日禮物。

而珍妮花近年也曾經表示，她與畢彼特仍然是好朋友關係。

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責任編輯：鄭錦玲

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