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【QR Code創新】日企研長方形QR Code　解工廠及供應鏈痛點

14:00 2022/05/28

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發明QR Code的日企，近日終於研發了一款長形、體積更小的QR Code「rMQR Code」，有望應用於狹長的電子設備及試管等，便利製造業。

新冠疫情之下，港人使用安心出行App掃描QR Code成新常態。事實上，QR Code可以方便地存取大量資料，惟正方形的體積亦限制了QR Code的應用層面。發明QR Code的日企，近日終於研發了一款長形、體積更小的QR Code「rMQR Code」，有望應用於狹長的電子設備及試管等，便利製造業。

QR Code早於1994年面世，由日本掃描識別裝置公司Denso Wave所研發，是次該公司再研發長形QR Code「rMQR Code」。該公司指出，過去的QR Code要儲存6個英文字及數字，至少需要5.3厘米，但「rMQR Code」只需要原本的三分之一面積，約1.8厘米。

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未來「rMQR Code」的容量，最多可以存取361個數字、219個英文字、92個中文字。除了面積更小、更易黏貼在狹長地方，該公司也強調「rMQR Code」保持與QR Code一樣的高速讀取速度，同時如QR Code一樣，已取得ISO國際規格証證（ISO／IEC 23941：2022），讓大眾可以安心使用。

該公司預計，未來「rMQR Code」可投入到電子產品、試管等小型設備上，另也應用在票券、傳票等小地方。

【綠色科技】工業廢料再生　變身環保生物水泥

責任編輯：張寶燕

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