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【實名制】郵局提供電話SIM卡實名登記服務　一文看清18區郵局名單

理財智慧 18:49 2022/05/27

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政府宣布，下星期一起在18間指定郵政局設立服務櫃位，協助電話儲值卡個人用戶按法例完成實名登記，費用全免。用戶亦可選擇透過所屬電訊商門市、流動應用程式或網頁完成登記。

    點擊圖片放大
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市民可攜同身份證、需進行實名登記的電話儲值卡及可接收短信的手機，前往上述指定郵政局所設櫃位進行登記。16歲以下人士須與一名年滿18歲成年人同行，並同時登記該名成年人的資料。指定郵政局會視乎需要設每日名額並實施人流管制措施。

按《電訊（登記用戶識別卡）規例》，現有電話儲值卡用戶須在明年2月23日或之前為其電話儲值卡完成實名登記，否則有關電話儲值卡將被停用。政府呼籲所有現有電話儲值卡用戶盡快完成實名登記，不要留待限期前一刻才處理。

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撰文 : 陳楚琨

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