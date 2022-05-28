美國逾3成首置者「靠父幹」 29歲以下近8成

全球樓價高企，年輕人上車困難已成普遍現象，美國亦不例外。有調查機構發現，美國逾三分之一首次置業人士皆獲得父母財政上的資助。若將業主年齡收窄至18至29歲年輕人，買樓時曾接受父母資助比例更高達近8成。據悉，本世紀美國房價中位數已升逾1倍。

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獨立網上民意調查機構YouGov 本周公布一項調查結果，發現逾3分之1首次置業的美國受訪者承認，曾受父母財政上資助。若集中18至29歲年齡層，曾受父母資助比例更達79%。

與現今年輕人相反，出生於嬰兒潮時代人士，即現年齡65歲或以上，當中8成指當初置業時未接受父母資助。而介乎兩者中間的45歲至64歲人士，則有近4分之3受訪者稱未曾「靠父幹」。

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新冠疫情造成樓價大幅上漲，據美國人口普查局（U.S. Census Bureau） 數據，當地今年首季樓價中位數已達42.87萬美元（約334.4萬港元），較2020年同期的32.9萬美元（約256.6萬港元）。從2000年起，數據至今已經增1.6倍，當局更估算美國至今仍缺少約150萬間房屋。

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責任編輯：李俊儀