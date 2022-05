【德州槍擊】英媒記者質問克魯茲 「為何只有美國發生大型槍擊？」

美國德州發生大型校園槍擊事件導致多人死傷,再次燃點當地對收緊槍械管制的呼聲。德州參議員克魯茲在悼念晚會上被英國媒體記者質問,為何只有美國發生大型槍擊,被對方拒絕直面回應。

【德州槍擊】警方認校內無持槍保安 槍手直闖校園作案 【下一頁】

周三(25日)舉行的德州校園槍擊守夜悼念會上,英國天空電視台(Sky TV)駐美國記者斯通(Mark Stone)訪問當州參議員克魯茲(Ted Cruz),問及現在是否合適時機改革槍械法。

克魯茲回應稱,

「你知道,此事很容易變成政治問題。」(You know, it's easy to go politics.)

同時,克魯茲指出今次事件是有精神問題人士殺害他人,直斥如果想阻止暴力犯罪,由民主黨發起的槍管改革根本不會有改善。克魯茲其後拒絕直面回應,稱對方有既定政治立場便轉身離去。

【德州槍擊】梅根親身獻花悼念死者 捐食物支援社區 【下一頁】

斯通繼續質問,

「為何只有美國發生大型槍擊?」(Why is America the only country that makes this kind of mass shooting?)

克魯茲停步回應,

「為何全球民眾來到美國?因為美國是地球上最自由﹑最繁榮及最安全的國家。」(Why is it that people come from all over the world to America? Because it’s the freest, most prosperous, safest country on earth.)