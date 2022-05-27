【科技一周回顧】微軟Build2022推新工具加強閞發能力　Apple全球開發者大會將有何發布？

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！（法新社資料圖片）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

微軟在其年度開發者活動Build 2022上公布，拓展Android上Amazon AppStore的覆蓋，並繼續增加各平台上的人工智能(AI)能力，讓開發者及企業更易採用，包括正式推出幫助開發者採用人工智能技的GitHub Copilot工具。

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鑑於新冠疫情關係，蘋果（Apple）宣布今年的全球開發者大會（WWDC22）繼續以網上直播形式舉行，並將於香港時間6月7日凌晨1點開幕。WWDC22將會由Keynote發布會揭開序幕，揭曉今年將推出的各項更新，外界預期包括新一代作業系統iOS 16。

＜＜＜ 【WWDC22】外媒：iOS 16、macOS 13等即將登場 5大重點更新包括甚麼？

Facebook母企Meta宣布，推出人工智能（AI）平台「MyoSuite」，透過機器學習（Machine Learning，ML）模仿人類運動時神經線移動的情況，構建逼真的肌肉骨骼模擬，其運行速度比最先進的假肢快4,000倍。

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WhatsApp功能愈出愈多，也因此會不斷淘汰支援舊款手機。近日WhatsApp就計畫將會在今年10月24日起，不再支援iOS 10、iOS 11系統，iPhone手機之後要更新至iOS 12版本以上才能繼續使用，意味著iPhone 5和iPhone 5C兩款舊iPhone，將被WhatsApp淘汰。

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！