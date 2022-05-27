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【保你大】疫後旅行變數多　旅遊保障範圍大不同　了解清楚免生爭拗

理財智慧 18:30 2022/05/27

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上次提到，2020年初當新冠肺炎疫情「大流行」時，很多保險公司都將Covid 19列為不保事項，理由是「已知事項和狀況」，因此，所有因疫情導致的醫療開支、行程延誤、行程中斷或更改都不受保。

但經過Omicron變種病毒大流行之後，現在大部分旅遊保都可保Covid 19引致的醫療開支，又或者因此中斷行程等等。當然，正如我所說，仍不是每份旅遊保都會包括所有Covid 19相關的損失，例如航班因為熔斷而取消，就未必所有旅遊保都包括。

正當這個話題再次引起討論的時候（因為有朋友計劃出行），保險投訴局每年這個時候，都會公布去年的投訴個案。雖然疫情嚴重影響旅遊意慾，令旅遊保的投訴個案大減，但當中仍然有小量積壓下來的個案是跟旅遊保有關。

限制措施 縮短行程

今日我想跟大家分享一下。其中一個個案是一位受保人，於2020年2月29日至3月16日到法國和比利時公幹，但由於法國政府因為疫情爆發而實施限制措施，加上他的客戶也取消了行程，令冼先生決定縮短行程，於3月7日從法國回港。

回港後，他就旅遊保中的「行程中斷」為由，向保險公司索賠未有使用，但已付的酒店費用和額外的交通費用。

但保險公司以2020年1月30日世衛已經宣布，Covid 19已經構成「國際關注的突發公共衛生事件」為由，認為這等於是「已知事項及狀況」，屬保單的不保事項而拒絕賠償。

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該受保人不滿，於是向保險投訴局投訴。投訴委員會確認保單內「已知事項及狀況」的不保事項訂明：「本保單不會保障於生效日期前或已宣布會發生的任何情況；或任何「投保前已存在的傷疾」。

不過，委員會又從世衛於2020年2月21日發布的《2019冠狀病毒病情況報告》中注意到，法國當時有12宗確診個案，其中7宗是本地感染。由於受保人購買保險時，歐洲疫情尚未大流行，因此，委員會對於當時Covid 19是否屬已知或已存在情況有所保留。

另外，委員會又注意到，香港基於世衛宣布Covid 19大流行後，在3月13日才向法國在內的歐洲神根區國家發出紅色外遊警示。

委員會認為，世衛宣布Covid 19大流行和香港發出旅遊警示，才是真正「廣泛知悉」的時候，加上保單受保期內，法國只有12宗確診個案，受保人也未必能估計，法國當局會在他起程時實施限制措施，並對「已知情況」的說法存疑。

買保單前詳閱細節

最後，委員會裁定受保人得直，可以獲得約1.05萬元的「行程中斷」保障賠償。

委員會在總結這個個案時指出，旅遊保險確實有一條條款是指明，如果事件屬「已知事項/情況」，就屬不保範圍。但委員會就個案的具體情況和所收集的數據，以及受保人在投保時是否能夠預見結果等去決定，到底這是否「已知」！

我在此也想補充一下，大家買旅遊保險時，應該詳細閱讀當中的保障範圍和不保事項，就可以免卻很多爭拗。而萬一出現爭拗，也是投訴有門的。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

撰文：羅國森

資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第760期《iMoney》Focus。 

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責任編輯：陳楚琨

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