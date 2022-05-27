【Twitter收購】Twitter股東起訴馬斯克及Twitter 涉嫌操縱市場

特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）自從4月提出收購Twitter計畫後，便引發外界關注。綜合外媒報導，日前馬斯克面臨新訴訟，Twitter股東指控馬斯克因收購Twitter的混亂程序，導致股價大幅波動，涉嫌惡意操縱股市並謀利，因此股東們向美國北加州地方法院聲請集體訴訟與損害賠償。

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上月，馬斯克提出以440億美元的金額收購Twitter，隨後表示擱置此交易，除非Twitter提供平台上垃圾帳號以及機器人帳號的數目。然而，Twitter的假帳號問題已存在許久。去年Twitter因涉嫌誇大成長率和每月活躍用戶人數遭提告，而後以8.095億美元和解。收購Twitter以來，Twitter股價已下跌超過12%，同期間特斯拉股價也下跌近28%。

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Twitter股東在本周三提起集體訴訟，指控馬斯克多方面違反加州企業法，而這樣做涉及了市場操縱。他們稱馬斯克故意延遲披露Twitter持股，以及隱瞞在4月初暫時成為Twitter董事會成員的計畫。更指控馬斯克一直在詆毀Twitter，違反他與Twitter公司「不貶低、不公開」的契約條款。

而同為被告之一的Twitter，股東雖未向Twitter尋求損害賠償，但稱Twitter有義務調查馬斯克的行為。

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責任編輯：龍紀瑩