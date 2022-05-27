【麥當勞姜濤貼紙】麥當勞App姜濤壓軸登場   推最愛巨無霸及限量「世一貼紙」

麥當勞App聯同MIRROR三子的粉絲專屬優惠來到最後一星期，下星期將由「最佳代言人」兼人氣「籃」神姜濤壓軸登場，各位姜糖準備好未？

由下星期一（30日）起，姜濤將化身VIP帶來不同美食驚喜，而眾所周知，巨無霸是姜濤的至愛，所以今次的限定優惠當然不少得巨無霸，再加上多款期間限定漢堡，包括「26蚊歎菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水」、「29蚊歎煎蛋安格斯配中汽水」、「25蚊歎巨無霸配中汽水」、「29蚊原味麥炸雞(2件)配中汽水」和「10蚊歎兩件蘋果批」。

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除了漢堡，當然還有粉絲們最期待的姜濤「世一貼紙」終於登場！本週３款貼紙印有姜濤不同英姿，包括籃球風打扮、斯文帥氣造型和招牌可愛甫士，粉絲可以把貼紙黏貼於隨身物品上，讓姜濤透過貼紙陪伴大家打打氣！麥當勞App用戶只需於推廣期內透過惠顧指定電子優惠券，即可獲得「世一貼紙」１張，３款姜濤貼紙可於指定餐廳換領，粉絲可到麥當勞 App 點擊橫幅海報 （banner）或按此（連結現顯示第二週內容，並會於5月28日更新第三週資訊）查看存貨數量和餐廳提供的款式。禮品數量有限，換完即止。

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此外，由即日起至6月5日，顧客可憑Citi信用卡尊享多重獎賞。不論堂食、外賣、麥麥送或用麥當勞App叫餐，Citi信用卡客戶依家憑卡簽賬滿30元可賺取5元即時回贈。Citi指定信用卡客戶更可透過Pay with Points憑分消費兌換服務，以五折積分兌換率抵銷麥當勞簽賬。同期申請全新推出的Citi The Club信用卡於麥當勞簽賬，可於2023年3月31日或之前享高達4% Club積分簽賬回贈。

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記者：張以正