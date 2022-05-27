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【英國通脹】資深護士實際年薪低10年前6萬 唔加薪料掀辭職潮

環球社會熱點 18:10 2022/05/27

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英國有護士組織早前在國會指，部分護士人工跟不上通脹交不起租，甚至要靠食物銀行支援。有調查顯示英國資深前線護士的實際年薪較10年前低約6萬港元，面對通脹壓力變相減薪。有醫護組織去信英國衛生大臣賈偉德要求加薪，協助醫護面臨生活成本危機以免掀起辭職潮。

英NHS護士抗議加薪太少被罰10萬 警方認執法出錯但拒道歉 【下一頁】

根據英國新聞網站《Nursing Notes》在疫情期間進行的一項調查，近4成護士承認他們為養家或慳錢會食少餐以節省開支，反映持續飆升的生活成本為護士帶來龐大壓力。

數據更顯示資深前線護士的薪金加幅完全跟不上通脹，他們目前的實際年薪平均較10年前低約6,144英鎊（約6萬港元）。

英國註冊護士工會Nurses United指，政府的政策導致英國國民保健服務（NHS）旗下護士過去10多年面臨變相減薪的困境。

工會負責人約翰遜（Anthony Johnson）表示，當NHS基金因無法向員工支付可讓他們維持生存的薪金，而要開設食物銀行支援他們時，情況無疑是十分絕望。

英國4月份消費者價格指數（CPI）通脹年率達9%，創官方1982年開始估算這項數據以來的最高。

由於議程變革原因，英國NHS職員的薪酬審查程序連續第二年延遲。英國政府尚未公布NHS最新加薪幅度，但政府2月向NHS薪酬審查機構表示，2022至2023財政年度的加薪上限幅度為3%。

英財相料向能源商徵暴利稅 補貼英國家庭 【下一頁】

英國最大醫護工會Unison本周去信賈偉德（Sajid Javid），要求達成2022至2023財政年度的加薪協議，獲超過3.5萬醫護及民眾聯署支持。

信件指包括護士、醫療助理、搬運工等所有NHS職員，都需要合理的薪金升幅和真正有效措施，來説服他們留在NHS工作，否則恐掀起離職潮。

工會警告如有更多職員離開NHS，留下來的職員會發現更難向患者提供符合他們期望的護理標準。

工會更憂慮人手短缺或導致醫院外救護車輪候時間變長、病人輪候時間變長以及急需治療的患者病情加重。

其中一名護士表示，不少要靠開車返工照顧病人的醫護，因燃料價格上升面臨很大壓力。護士指很多同事返工的支出大增，因此無奈要離開這個行業。

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責任編輯：鄭錦玲

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