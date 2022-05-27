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半新居屋啟朗苑三年升值近一倍　帳面淨賺265萬

股樓投資 18:54 2022/05/27

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啟德啟朗苑於2019年發售，隨着三年的禁售期剛過，近期屢錄二手成交。值得留意的是，由於屋苑地理位置優越，毗鄰港鐵啟德站，普遍業主持貨短短三年，帳面勁賺近一倍。 

中原地產劉華剛說，啟朗苑A座中高層3室，實用面積384平方呎，一房間隔，享西南市景，最初開價610萬元，新近於居二市場以550萬元易手，實用呎價約14,323元。 

資料顯示，原業主於2019年4月以285萬元買入上址，持貨剛滿3年，現賬面獲利265萬元，物業期內升值93%。 

【有相睇】盈翠半島「樓王」單位低市價沽　放盤逾一年劈價130萬　換樓客開心執平貨【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

居屋 啟朗苑 中原地產

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