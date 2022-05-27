半新居屋啟朗苑三年升值近一倍　帳面淨賺265萬

啟德啟朗苑於2019年發售，隨着三年的禁售期剛過，近期屢錄二手成交。值得留意的是，由於屋苑地理位置優越，毗鄰港鐵啟德站，普遍業主持貨短短三年，帳面勁賺近一倍。

中原地產劉華剛說，啟朗苑A座中高層3室，實用面積384平方呎，一房間隔，享西南市景，最初開價610萬元，新近於居二市場以550萬元易手，實用呎價約14,323元。

資料顯示，原業主於2019年4月以285萬元買入上址，持貨剛滿3年，現賬面獲利265萬元，物業期內升值93%。

【有相睇】盈翠半島「樓王」單位低市價沽 放盤逾一年劈價130萬 換樓客開心執平貨【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映 【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機